Олич: «Если «Локомотив» выбрал Николича, то не ошибся. Я в нем уверен на 100 процентов»

Бывший форвард ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

«Я его знаю уже несколько лет, пристально слежу за работой Марко. Мы с ним одного возраста, но он довольно рано стал тренером. Уже успешно поработал и в «Олимпии», и в «Партизане». Если «Локомотив» действительно выбрал его в качестве главного тренера, то клуб не ошибся. Он будет подтверждать правильность выбора своей качественной работой, я уверен в этом на 100 процентов. У него получится. Несмотря на возраст, у него уже накопился опыт. Он много думает о футболе, анализирует, работает над собой.

Я понимал, что через несколько лет он окажется в сильном чемпионате, в хорошей команде. И все к этому идет. Марко знает, что хочет от команды. Игроки уже на первой тренировке поймут, какой сильный специалист к ним пришел. Уверен, что Николича ждут хорошие результаты в «Локо», – сказал хорват.