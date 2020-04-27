Хохлов: «Пока альтернативы Путину не вижу»

Нууууу тактично . Ты наверное ТРЕНЕР ?????? ХА-ХА-ХА
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о своем отношении к власти в стране и президенту России Владимиру Путину.
— Как относитесь к нынешней власти?
— Нормально.
— И у вас нет никаких вопросов к государству?
— Конечно, есть. Те же пенсии, зарплаты. Есть вещи, которые мне не нравятся, и есть вещи, которые мне нравятся. А есть то, что я категорически не приемлю.
— Есть ли у нас альтернатива Путину?
— Пока не вижу.
— Вы ее не видите или нам ее не дают увидеть?
— Не могу сказать. Но, повторюсь, пока альтернативы Путину не вижу.
— Главные проблемы страны?
— Коррупция. Может, мы и на правильном пути, но по истории мы уступаем.
- Хохлов покинул «Динамо» 5 октября 2019 года, сейчас он находится без клуба.
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