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    Хохлов: «Пока альтернативы Путину не вижу»

    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о своем отношении к власти в стране и президенту России Владимиру Путину.

    — Как относитесь к нынешней власти?

    — Нормально.

    — И у вас нет никаких вопросов к государству?

    — Конечно, есть. Те же пенсии, зарплаты. Есть вещи, которые мне не нравятся, и есть вещи, которые мне нравятся. А есть то, что я категорически не приемлю.

    — Есть ли у нас альтернатива Путину?

    — Пока не вижу.

    — Вы ее не видите или нам ее не дают увидеть?

    — Не могу сказать. Но, повторюсь, пока альтернативы Путину не вижу.

    — Главные проблемы страны?

    — Коррупция. Может, мы и на правильном пути, но по истории мы уступаем.

    • Хохлов покинул «Динамо» 5 октября 2019 года, сейчас он находится без клуба.

    Хохлов: «Сыновья Аджоева и Черчесова были просто подписаны в «Динамо». Меня никто не спрашивал»

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +628

      Юрэс 21 минуту назад

      Нууууу тактично . Ты наверное ТРЕНЕР ?????? ХА-ХА-ХА

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