Хохлов: «Пока альтернативы Путину не вижу»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о своем отношении к власти в стране и президенту России Владимиру Путину.

— Как относитесь к нынешней власти?

— Нормально.

— И у вас нет никаких вопросов к государству?

— Конечно, есть. Те же пенсии, зарплаты. Есть вещи, которые мне не нравятся, и есть вещи, которые мне нравятся. А есть то, что я категорически не приемлю.

— Есть ли у нас альтернатива Путину?

— Пока не вижу.

— Вы ее не видите или нам ее не дают увидеть?

— Не могу сказать. Но, повторюсь, пока альтернативы Путину не вижу.

— Главные проблемы страны?

— Коррупция. Может, мы и на правильном пути, но по истории мы уступаем.

Хохлов покинул «Динамо» 5 октября 2019 года, сейчас он находится без клуба.

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