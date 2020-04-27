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Хохлов: «Пока альтернативы Путину не вижу»

27 апреля 2020, 17:24
6

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о своем отношении к власти в стране и президенту России Владимиру Путину.

— Как относитесь к нынешней власти?

— Нормально.

— И у вас нет никаких вопросов к государству?

— Конечно, есть. Те же пенсии, зарплаты. Есть вещи, которые мне не нравятся, и есть вещи, которые мне нравятся. А есть то, что я категорически не приемлю.

— Есть ли у нас альтернатива Путину?

— Пока не вижу.

— Вы ее не видите или нам ее не дают увидеть?

— Не могу сказать. Но, повторюсь, пока альтернативы Путину не вижу.

— Главные проблемы страны?

— Коррупция. Может, мы и на правильном пути, но по истории мы уступаем.

  • Хохлов покинул «Динамо» 5 октября 2019 года, сейчас он находится без клуба.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Хохлов Дмитрий Путин Владимир
Комментарии (6)
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Юрэс
1587997678
Нууууу тактично . Ты наверное ТРЕНЕР ?????? ХА-ХА-ХА
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Олег1204
1587999296
По поводу сказочного, то тут зрение альтернативы обратно пропорционально денежным накоплением.
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Plyash
1588007600
Хреновый руководитель тот,кто за время своей работы не подготовил себе достойную смену.Или у него соратников нет?
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САДЫЧОК
1588018681
Два варианта .1. Он и вправду так думает-тогда ИДИОТ ! 2. Ему , так сказали , чтобы были какие то блага . Не Хохлов-так Хухлов ! Незаменимых нет в природе !
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Черкизовский Кот
1588021985
Фролова - в президенты!
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neveldomha
1588054055
Что есть, то и есть. Не взрастила либерастня достойного кандидата.
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