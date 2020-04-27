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    Хохлов: «Сыновья Аджоева и Черчесова были просто подписаны в «Динамо». Меня никто не спрашивал»

    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что не собирался приглашать в московскую команду сыновей президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева и главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    — При вас в молодежном составе «Динамо» играли сыновья двух людей из клуба — Гурам Аджоев-младший и Станислав Черчесов-младший. Можно сказать, что их пропихнули в команду отцы?

    — Меня тогда никто не спрашивал, они были просто подписаны клубом. Я их не хотел, были игроки сильнее. Талант у них есть, но футбол — это конкуренция. Считаю, что тот, кто эту конкуренцию выигрывает, и должен играть, несмотря на имена.

    — Один из бывших партнеров Черчесова-младшего говорил, что отец заставляет его играть в футбол. Замечали такое?

    — Нет. Как можно заставить взрослого человека делать то, чего он не хочет делать? Если не хочу играть в футбол, меня вряд ли кто-то заставит это делать в 20 лет. Были у меня случаи в детской команде, когда парня заставляли заниматься музыкой. Хочешь играть в футбол? Тогда должен еще и заняться музыкой. Это нам было по 10 лет — но в 20 лет нереально человека что-то заставить делать, – сказал Хохлов.

    • Хохлов покинул столичную команду 5 октября 2019 года, сейчас он находится без клуба.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16393

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      А как же в футболе без сыновей, кавказцы ходят только толпой, лично слышал в КВН.

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