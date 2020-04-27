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  • Хохлов: «Сыновья Аджоева и Черчесова были просто подписаны в «Динамо». Меня никто не спрашивал»

Хохлов: «Сыновья Аджоева и Черчесова были просто подписаны в «Динамо». Меня никто не спрашивал»

27 апреля 2020, 15:22
10

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что не собирался приглашать в московскую команду сыновей президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева и главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

— При вас в молодежном составе «Динамо» играли сыновья двух людей из клуба — Гурам Аджоев-младший и Станислав Черчесов-младший. Можно сказать, что их пропихнули в команду отцы?

— Меня тогда никто не спрашивал, они были просто подписаны клубом. Я их не хотел, были игроки сильнее. Талант у них есть, но футбол — это конкуренция. Считаю, что тот, кто эту конкуренцию выигрывает, и должен играть, несмотря на имена.

— Один из бывших партнеров Черчесова-младшего говорил, что отец заставляет его играть в футбол. Замечали такое?

— Нет. Как можно заставить взрослого человека делать то, чего он не хочет делать? Если не хочу играть в футбол, меня вряд ли кто-то заставит это делать в 20 лет. Были у меня случаи в детской команде, когда парня заставляли заниматься музыкой. Хочешь играть в футбол? Тогда должен еще и заняться музыкой. Это нам было по 10 лет — но в 20 лет нереально человека что-то заставить делать, – сказал Хохлов.

  • Хохлов покинул столичную команду 5 октября 2019 года, сейчас он находится без клуба.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Черчесов Станислав Черчесов Станислав Хохлов Дмитрий Аджоев Гурам
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1587990453
А как же в футболе без сыновей, кавказцы ходят только толпой, лично слышал в КВН.
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САДЫЧОК
1587992922
Вот так они тренируют сборную , заседают в Думе и руководят нашим футболом ! Гнать нах всех этих Черчесовых , Аджоевых !
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моэм
1587993639
И кто это не знает???...чтобы попасть в команду , нужны или деньги или Рука, таковы правила игры...дело это настолько обыкновенное , что и писать то не о чем...поэтому из этой заморочки сделать сенсацию не получится...тухловата наколка.
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Из Твери Леха
1587995985
Да не может быть! Вы еще скажите, что футболист Ротенберг был в клубе с папиной подачи.
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Hektor 84
1588002086
Америку не открыл.
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zigbert
1588078847
А какова же роль тренера? Семин бы не позволил брать в свою команду игроков которых ему навязывают.
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