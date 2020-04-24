Лунев – об уровне российского футбола: «Основной критерий – выступление в еврокубках, а там в последнее время не совсем хорошо»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев высказался об уровне футбола в российской Премьер-лиге.

«Основной критерий оценки чемпионата – это выступление клубов в еврокубках. В последнее время там у нас не совсем хорошо. Есть куда расти, над чем работать.

Успехи в Европе спровоцируют приток людей на трибуны и легионеров в наши клубы. Ввели систему «осень-весна» для того, чтобы в европейские трансферные окна попасть. Но что-то не получается», – сказал Лунев.

В текущем сезоне «Зенит» и «Локомотив» выбыли из Лиги чемпионов по итогам группового этапа.

На аналогичной стадии из Лиги Европы вылетели «Краснодар» и ЦСКА.

«Спартак» и тульский «Арсенал» не сумели преодолеть квалификацию ЛЕ.

Лунев: «Стараюсь рвать жопу, чтобы играть в топовом европейском чемпионате»