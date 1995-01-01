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    Лунев – об уровне российского футбола: «Основной критерий – выступление в еврокубках, а там в последнее время не совсем хорошо»

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев высказался об уровне футбола в российской Премьер-лиге.

    «Основной критерий оценки чемпионата – это выступление клубов в еврокубках. В последнее время там у нас не совсем хорошо. Есть куда расти, над чем работать.

    Успехи в Европе спровоцируют приток людей на трибуны и легионеров в наши клубы. Ввели систему «осень-весна» для того, чтобы в европейские трансферные окна попасть. Но что-то не получается», – сказал Лунев.

    Лунев: «Стараюсь рвать жопу, чтобы играть в топовом европейском чемпионате»

    Источник: Ютуб-канал «Честность – не порок»

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +804

      Cleaner 43 минуты назад

      В последнее время там все плохо.

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