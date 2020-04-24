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  • Лунев: «Стараюсь рвать жопу, чтобы играть в топовом европейском чемпионате»

Лунев: «Стараюсь рвать жопу, чтобы играть в топовом европейском чемпионате»

24 апреля 2020, 08:49
28

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился личными амбициями.

«С детства мечтаю играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня. Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому.

Я стараюсь и буду стараться еще больше, буду рвать жопу, чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда. Как-то постараюсь запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в топовый чемпионат. Это моя цель в футболе. И, конечно, хочется трофеев», – сказал вратарь «Зенита».

  • 28-летний Лунев с 2017 года выступает за «Зенит».

Источник: Ютуб-канал «Честность – не порок»
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей
Комментарии (28)
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edw7777
1587707852
Фу, как мерзко читать подобные изречения.
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New Life
1587710664
Ну в сините это популярная фишка, а борат и аларм - инструкторы.
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zra78
1587711151
Ну эти бораты и т.д. фаерами,но ты то чем??? Вспомнил анекдот про огнетушитель и понял чем...
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general.lizyukov
1587713217
Надо было не в Зенит переходить, а в условную Бреду или Торино. Оттуда мог бы перебраться. А отсюда, да с такой зарплаты - да ни в жисть. Можешь у игрочишки спросить.
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valkam72
1587713716
Там все в сините рвут жопу, и просто от нечего делать тоже. Стыдно за них.
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Маленький
1587714206
Через несколько лет:"жопа порвалась, а я всё ещё в Зените".
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Мага 13
1587722796
что-то бората с алармом тут не видно, наверно тоже стараются, друг дружке жoпы рвут)))
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rash1959
1587723201
Столько халявного бабла хавать - реально жопа порвётся.
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Garrincha58
1587724582
Лунтик тебе просто не суждено играть на европейском уровне твоё истинное лицо это ФНЛ а может и ПФЛ с Зенитом -2
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серега кашин
1587726924
если честно не нужен ты европе
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