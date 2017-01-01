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    Лунев: «Стараюсь рвать жопу, чтобы играть в топовом европейском чемпионате»

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился личными амбициями.

    «С детства мечтаю играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня. Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому.

    Я стараюсь и буду стараться еще больше, буду рвать жопу, чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда. Как-то постараюсь запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в топовый чемпионат. Это моя цель в футболе. И, конечно, хочется трофеев», – сказал вратарь «Зенита».

    • 28-летний Лунев с 2017 года выступает за «Зенит».

    Источник: Ютуб-канал «Честность – не порок»

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    Сегодня, 08:49
    Комментарии10
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      Рейтинг: +104

      Маленький 50 минут назад

      Через несколько лет:"жопа порвалась, а я всё ещё в Зените".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      valkam72 58 минут назад

      Там все в сините рвут жопу, и просто от нечего делать тоже. Стыдно за них.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2034

      general.lizyukov 1 час назад

      Надо было не в Зенит переходить, а в условную Бреду или Торино. Оттуда мог бы перебраться. А отсюда, да с такой зарплаты - да ни в жисть. Можешь у игрочишки спросить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14534

      sssrspartak 1 час назад

      теперь ясно что в админах здесь литейный!другие бы такое не пропустили!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      Пекарь21 1 час назад

      СинебелоГОЛУБОЙ Лунев

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +22168

      zra78 1 час назад

      Ну эти бораты и т.д. фаерами,но ты то чем??? Вспомнил анекдот про огнетушитель и понял чем...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14534

      sssrspartak 1 час назад

      иди к аларму с боратом они порвут!литейный не даст соврать!гы гы гы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +579

      New Life 1 час назад

      Ну в сините это популярная фишка, а борат и аларм - инструкторы.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1411

      Boeung777 2 часа назад

      Для этого нужно меньше трепаться, больше работать. Счастье любит тишину.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +704

      edw7777 2 часа назад

      Фу, как мерзко читать подобные изречения.

      4
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