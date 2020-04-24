Лунев: «Стараюсь рвать жопу, чтобы играть в топовом европейском чемпионате»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился личными амбициями.

«С детства мечтаю играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня. Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому.

Я стараюсь и буду стараться еще больше, буду рвать жопу, чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда. Как-то постараюсь запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в топовый чемпионат. Это моя цель в футболе. И, конечно, хочется трофеев», – сказал вратарь «Зенита».