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    Рекоба: «По уровню таланта Титов мог играть в любом топ-клубе Европы»

    Экс-форвард «Интера» Альваро Рекоба вспомнил матчи против российских клубов в еврокубках.

    – В составе «Интера» вы неоднократно встречались с российскими клубами в еврокубках. Чем запомнилась наша страна?

    – Мы несколько раз играли со «Спартаком» и «Локомотивом». И эти матчи всегда выпадали на зиму. А у вас очень холодная зима. Помню, я надевал на себя термобелье, шапку, шарф и всe равно мерз на поле. Приходилось очень много двигаться. Поэтому первая ассоциация с Россией – это холодная зима. Еще помню Красную площадь, по которой нам провели экскурсию, – невероятно красивое место.

    – Кого-то из российских игроков запомнили?

    – Да, мы много уделяли внимания тому, как ограничить девятого номера «Спартака» в получении мяча. Как его фамилия? Егор Титов. Да, верно. Титов – был невероятно талантливым игроком, мог одним пасом вскрыть оборону соперника, обладал невероятной техникой.

    – Вы так хорошо отзываетесь о нем, но он так и не попробовал свои силы в сильном иностранном чемпионате.

    – Да, по своему таланту Титов мог легко играть в «Интере» или любом топ-клубе Европы. Плеймейкеров такого уровня было совсем немного. Не знаю, почему у него не получилось уехать, но предложения такие Егор точно должен был получать.

    – После окончания карьеры он говорил, что был близок к переходу в «Баварию»…

    – Совсем не удивлен этому.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8673

      ufos73 23 минуты назад

      Он как Акинфеев, не рискнул, но у Титова шансов попасть в топ, в разы больше было

      0
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      Рейтинг: -202

      Igreks 1 час назад

      Если б мог, то играл бы

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