Рекоба: «По уровню таланта Титов мог играть в любом топ-клубе Европы»

Экс-форвард «Интера» Альваро Рекоба вспомнил матчи против российских клубов в еврокубках.

– В составе «Интера» вы неоднократно встречались с российскими клубами в еврокубках. Чем запомнилась наша страна?

– Мы несколько раз играли со «Спартаком» и «Локомотивом». И эти матчи всегда выпадали на зиму. А у вас очень холодная зима. Помню, я надевал на себя термобелье, шапку, шарф и всe равно мерз на поле. Приходилось очень много двигаться. Поэтому первая ассоциация с Россией – это холодная зима. Еще помню Красную площадь, по которой нам провели экскурсию, – невероятно красивое место.

– Кого-то из российских игроков запомнили?

– Да, мы много уделяли внимания тому, как ограничить девятого номера «Спартака» в получении мяча. Как его фамилия? Егор Титов. Да, верно. Титов – был невероятно талантливым игроком, мог одним пасом вскрыть оборону соперника, обладал невероятной техникой.

– Вы так хорошо отзываетесь о нем, но он так и не попробовал свои силы в сильном иностранном чемпионате.

– Да, по своему таланту Титов мог легко играть в «Интере» или любом топ-клубе Европы. Плеймейкеров такого уровня было совсем немного. Не знаю, почему у него не получилось уехать, но предложения такие Егор точно должен был получать.

– После окончания карьеры он говорил, что был близок к переходу в «Баварию»…

– Совсем не удивлен этому.