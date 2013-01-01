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    Рианчо: «Из-за Глушакова Каррера перестал советоваться с тренерским штабом и больше слушал Трабукки»

    Рауль Рианчо, бывший ассистент экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, рассказал о влиянии агента Марко Трабукки на итальянского специалиста.

    «После выступления Глушакова, Массимо перестал советоваться с тренерским штабом, как раньше, и больше слушал Трабукки. Хотя я напоминал Каррере, что Трабукки не тренер – он может быть лучшим в мире агентом, но разбираться в тактике от этого не начнет.

    Трабукки сказал, будто Каррера начал прислушиваться к штабу и ко мне в самом конце, когда «Спартак» играл хуже. Как раз наоборот: сначала Каррера слушал штаб, дела шли нормально, а потом перестал и начал метаться. Каррера внес те изменения, о которых писал Трабукки. Так что я делаю вывод, что это его влияние. Это не сработало», – сказал Рианчо.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • С командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
    • Сейчас итальянец тренирует АЕК.

    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2239

      alarm 4 минуты назад

      позор рылам и глушакову, в частности!

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