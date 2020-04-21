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  • Рианчо: «Из-за Глушакова Каррера перестал советоваться с тренерским штабом и больше слушал Трабукки»

Рианчо: «Из-за Глушакова Каррера перестал советоваться с тренерским штабом и больше слушал Трабукки»

21 апреля 2020, 00:48
13

Рауль Рианчо, бывший ассистент экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, рассказал о влиянии агента Марко Трабукки на итальянского специалиста.

«После выступления Глушакова, Массимо перестал советоваться с тренерским штабом, как раньше, и больше слушал Трабукки. Хотя я напоминал Каррере, что Трабукки не тренер – он может быть лучшим в мире агентом, но разбираться в тактике от этого не начнет.

Трабукки сказал, будто Каррера начал прислушиваться к штабу и ко мне в самом конце, когда «Спартак» играл хуже. Как раз наоборот: сначала Каррера слушал штаб, дела шли нормально, а потом перестал и начал метаться. Каррера внес те изменения, о которых писал Трабукки. Так что я делаю вывод, что это его влияние. Это не сработало», – сказал Рианчо.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • С командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
  • Сейчас итальянец тренирует АЕК.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Рианчо Рауль
Комментарии (13)
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Hektor 84
1587424679
вот считаю твое приглашение в спартак было ошибкой. Ты там тоже не мало делов наделал.
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Viper for CSKA
1587443158
Банка с пауками. История давно закончилась, а они всё друг на друга пеняют. Видать, серьезно амбиции и интересы действующих лиц там пострадали.
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piligrim1986
1587447479
ну а ты кого слушал тогда?))
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vladimir-7
1587449180
На текущий момент, это мало кого интересует. Дорога ложка к обеду.
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vka1970
1587451016
Смотрю на успехи Карреры и то же самое у Рианчо. Сравниваю и прихожу к выводы, что последнего просто нет смысла слушать.От слова совсем.
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New Life
1587455086
За результат отвечает главный тренер. Результат на табло. Кто кого слушает пох.
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Мага 13
1587455242
стыдно за заднеприводных бората и аларма! гыгыы)))
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paracetamol
1587463088
Все разбираются "кто виноват", а "что делать" никто думать даже не хочет.
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zigbert
1587555058
Послушать Рианчо, так в Спартаке он был самым умным. Этот горе-специалист снова хочет что бы о нем заговорили.
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