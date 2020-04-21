Рианчо: «Из-за Глушакова Каррера перестал советоваться с тренерским штабом и больше слушал Трабукки»

Рауль Рианчо, бывший ассистент экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, рассказал о влиянии агента Марко Трабукки на итальянского специалиста.

«После выступления Глушакова, Массимо перестал советоваться с тренерским штабом, как раньше, и больше слушал Трабукки. Хотя я напоминал Каррере, что Трабукки не тренер – он может быть лучшим в мире агентом, но разбираться в тактике от этого не начнет.

Трабукки сказал, будто Каррера начал прислушиваться к штабу и ко мне в самом конце, когда «Спартак» играл хуже. Как раз наоборот: сначала Каррера слушал штаб, дела шли нормально, а потом перестал и начал метаться. Каррера внес те изменения, о которых писал Трабукки. Так что я делаю вывод, что это его влияние. Это не сработало», – сказал Рианчо.