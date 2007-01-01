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    Голландский судья Нейхейс: «У нас заканчиваются деньги»

    Арбитр чемпионата Голландии Бас Нейхейс пожаловался на финансовые затруднения в связи с приостановкой турнира из-за пандемии коронавируса. Игр нет с марта.

    «У нас заканчиваются деньги. Базовой зарплаты хватает только на коммунальные платежи. Многие судьи существуют засчет гонораров за матчи. Не знаю, как справляются молодые судьи. У них небольшие контракты и нет иного заработка», – приводит слова Нейхейса «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телепередачу Veronica Inside.

    • Зарплата судей в Голландии за матч – 2,5 – 3,5 тысячи евро.
    • Нейхейс по профессии мясник.
    • Матчи Лиги чемпионов голландец обслуживает с 2007 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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