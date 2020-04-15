Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Голландский судья Нейхейс: «У нас заканчиваются деньги»

15 апреля 2020, 11:47
2

Арбитр чемпионата Голландии Бас Нейхейс пожаловался на финансовые затруднения в связи с приостановкой турнира из-за пандемии коронавируса. Игр нет с марта.

«У нас заканчиваются деньги. Базовой зарплаты хватает только на коммунальные платежи. Многие судьи существуют засчет гонораров за матчи. Не знаю, как справляются молодые судьи. У них небольшие контракты и нет иного заработка», – приводит слова Нейхейса «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телепередачу Veronica Inside.

  • Зарплата судей в Голландии за матч – 2,5 – 3,5 тысячи евро.
  • Нейхейс по профессии мясник.
  • Матчи Лиги чемпионов голландец обслуживает с 2007 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Голландия. Эредивизие Нейхейс Бас
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Armani nn
1586946845
Добро пожаловать в РПЛ,тут пособия по безработице раздают
Ответить
житель СПб
1587494182
Еще один "бедный"... Ты мясник? Так иди в лавку работай! А если серьезно - что, не учили откладывать деньги на черный день? Если заработок у тебя был от 10 тысяч евро в месяц?!
Ответить
Главные новости
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
ПСВ проиграл на своем стадионе со счетом 0:4 в матче за Суперкубок Нидерландов
3 августа
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
Фото«Аякс» купил бразильца, которым интересовались «Зенит», «Спартак» и ЦСКА
18 июля
Тен Хаг ответил на предложение возглавить сборную Нидерландов
11 июля
1
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Сборная Нидерландов рассматривает двух экс-тренеров АПЛ на замену Куману
2 июля
Фото«Бавария» за 55 миллионов купила полузащитника сборной Марокко
1 июля
1
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата
29 июня
9
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю
20 июня
9
Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов
19 июня
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы
16 июня
4
Фото78-летний Адвокат прокомментировал свои слезы на матче ЧМ-2026 против Германии
15 июня
1
Ван Дейк высказался о скандальных паузах посреди таймов на ЧМ-2026
15 июня
1
ЧМ-2026. Япония на старте ушла от поражения от Нидерландов (2:2)
15 июня
7
Семшов высказался об унижении Адвоката на ЧМ-2026
14 июня
1
Хиддинк отреагировал на обвинения России в допинге на Евро-2008
14 июня
5
Адвокат в матче с Германией установит рекорд чемпионата мира
14 июня
6
Ван Перси впервые уволили в тренерской карьере
7 июня
Тренер России на Евро-2008 отреагировал на обвинения команды в допинге
6 июня
2
Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008
5 июня
6
ПСВ может продать игрока в «Баварию» за рекордные 50 миллионов
4 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+