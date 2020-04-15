Голландский судья Нейхейс: «У нас заканчиваются деньги»

Арбитр чемпионата Голландии Бас Нейхейс пожаловался на финансовые затруднения в связи с приостановкой турнира из-за пандемии коронавируса. Игр нет с марта.

«У нас заканчиваются деньги. Базовой зарплаты хватает только на коммунальные платежи. Многие судьи существуют засчет гонораров за матчи. Не знаю, как справляются молодые судьи. У них небольшие контракты и нет иного заработка», – приводит слова Нейхейса «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телепередачу Veronica Inside.