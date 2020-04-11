Арнор Сигурдссон: «Наступили странные времена, которые нужно преодолеть»

Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон выступил с речью по поводу пандемии коронавируса. Игрок находится на родине.

«Наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть. Но это просто вызов для нас всех. Все это закончится, а мы должны быть готовы к моменту, когда сможем снова играть в футбол.

Все это время я усиленно тренируюсь дома и отрабатываю трюки с мячом. Попробуйте сделать эти трюки и дайте мне знать, чем вы занимаетесь дома. Надеюсь всех вас скорее увидеть на стадионе.

А пока берегите себя, всем здоровья!» – сказал исландец.

Сезон РПЛ приостановлен как минимум до 31 мая.

По всему миру от инфекции умерло более 100000 человек.

ЦСКА в РПЛ идет пятым.