Арнор Сигурдссон: «Наступили странные времена, которые нужно преодолеть»

Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон выступил с речью по поводу пандемии коронавируса. Игрок находится на родине.
«Наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть. Но это просто вызов для нас всех. Все это закончится, а мы должны быть готовы к моменту, когда сможем снова играть в футбол.
Все это время я усиленно тренируюсь дома и отрабатываю трюки с мячом. Попробуйте сделать эти трюки и дайте мне знать, чем вы занимаетесь дома. Надеюсь всех вас скорее увидеть на стадионе.
А пока берегите себя, всем здоровья!» – сказал исландец.
- Сезон РПЛ приостановлен как минимум до 31 мая.
- По всему миру от инфекции умерло более 100000 человек.
- ЦСКА в РПЛ идет пятым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер ЦСКА