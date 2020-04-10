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    Арнор Сигурдссон: «Наступили странные времена, которые нужно преодолеть»

    Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон выступил с речью по поводу пандемии коронавируса. Игрок находится на родине.

    «Наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть. Но это просто вызов для нас всех. Все это закончится, а мы должны быть готовы к моменту, когда сможем снова играть в футбол.

    Все это время я усиленно тренируюсь дома и отрабатываю трюки с мячом. Попробуйте сделать эти трюки и дайте мне знать, чем вы занимаетесь дома. Надеюсь всех вас скорее увидеть на стадионе.

    А пока берегите себя, всем здоровья!» – сказал исландец.

    • Сезон РПЛ приостановлен как минимум до 31 мая.
    • По всему миру от инфекции умерло более 100000 человек.
    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.

    Источник: твиттер ЦСКА

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