Полузащитник ЦСКА Сигурдссон улетел из России в Исландию на джете

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон покинул расположение клуба и Россию.
Исландец поделился снимками из частного самолета с подписью «Возвращаюсь домой».
Россия ограничила въезд иностранцам до 1 мая из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат России формально приостановлен до 10 апреля.
- В России было официально объявлено о 2337 случаях заболевания коронавирусом COVID-19 (в 73 регионах).
- Выздоровел уже 121 человек.
- Официально зарегистрировано 17 летальных исходов.
Источник: Инстаграм Арнора Сигурдссона