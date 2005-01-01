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    Полузащитник ЦСКА Сигурдссон улетел из России в Исландию на джете

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон покинул расположение клуба и Россию.

    Исландец поделился снимками из частного самолета с подписью «Возвращаюсь домой».

    Россия ограничила въезд иностранцам до 1 мая из-за пандемии коронавируса.

    Чемпионат России формально приостановлен до 10 апреля.

    • В России было официально объявлено о 2337 случаях заболевания коронавирусом COVID-19 (в 73 регионах).
    • Выздоровел уже 121 человек.
    • Официально зарегистрировано 17 летальных исходов.

    Источник: Инстаграм Арнора Сигурдссона

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +165

      New Life 29 минут назад

      Для него тридцатник-сороковник выкинуть - мелочи жизни.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4703

      Lester84 1 час назад

      А Магнуссон остался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +396

      Граф2019 2 часа назад

      а он обещал вернуться?

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