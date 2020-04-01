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  • Полузащитник ЦСКА Сигурдссон улетел из России в Исландию на джете

Полузащитник ЦСКА Сигурдссон улетел из России в Исландию на джете

1 апреля 2020, 07:16
4

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон покинул расположение клуба и Россию.

Исландец поделился снимками из частного самолета с подписью «Возвращаюсь домой».

Россия ограничила въезд иностранцам до 1 мая из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат России формально приостановлен до 10 апреля.

  • В России было официально объявлено о 2337 случаях заболевания коронавирусом COVID-19 (в 73 регионах).
  • Выздоровел уже 121 человек.
  • Официально зарегистрировано 17 летальных исходов.

Источник: Инстаграм Арнора Сигурдссона
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сигурдссон Арнор
Комментарии (4)
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Граф2019
1585726210
а он обещал вернуться?
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Lester84
1585731192
А Магнуссон остался?
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New Life
1585734587
Для него тридцатник-сороковник выкинуть - мелочи жизни.
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zigbert
1585815608
При возвращении придется проходить карантин. Трудно сейчас всем игрокам. Только Урал отпустил всех иностранцев.
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