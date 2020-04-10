Слуцкий: «Шутим в «Рубине», что футбол восстановится одновременно с Тарасовым, учитывая его большие политические связи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о вынужденной паузе в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

«Пауза, которая есть в футболе, она ни для кого не в плюс, только для людей с длинной травмой. Например, Дима Тарасов, у которого длинная травма, и который должен был восстанавливаться пару месяцев... Мы внутри команды шутим, что он управляет этой ситуацией. Когда он восстановится, то и футбол восстановится, учитывая его большие политические и любые другие связи.

Для нормальных, не травмированных футболистов эта пауза не может идти в плюс, не важно, выигрывал ты, или проигрывал. Что может произойти с игроком, с его физическим состоянием, не знает никто. Если чемпионат будет продолжен, мы можем получить непонятно какие вещи. Никто с этим не сталкивался. Даже в отпуске ты бегаешь, играешь в футбол», – сказал Слуцкий.

Тарасов получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

Это произошло спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».

По словам футболиста, его возвращение в строй ожидается в середине июня.

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