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    Слуцкий: «Шутим в «Рубине», что футбол восстановится одновременно с Тарасовым, учитывая его большие политические связи»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о вынужденной паузе в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

    «Пауза, которая есть в футболе, она ни для кого не в плюс, только для людей с длинной травмой. Например, Дима Тарасов, у которого длинная травма, и который должен был восстанавливаться пару месяцев... Мы внутри команды шутим, что он управляет этой ситуацией. Когда он восстановится, то и футбол восстановится, учитывая его большие политические и любые другие связи.

    Для нормальных, не травмированных футболистов эта пауза не может идти в плюс, не важно, выигрывал ты, или проигрывал. Что может произойти с игроком, с его физическим состоянием, не знает никто. Если чемпионат будет продолжен, мы можем получить непонятно какие вещи. Никто с этим не сталкивался. Даже в отпуске ты бегаешь, играешь в футбол», – сказал Слуцкий.

    • Тарасов получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
    • Это произошло спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».
    • По словам футболиста, его возвращение в строй ожидается в середине июня.

    Слуцкий: «Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик»

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    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    10.04.2020 21:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3859

      САДЫЧОК 7 часов назад

      Должно быть уже всем понятно , что футбол в полном объёме восстановиться следующей весной !...Возможно будут доиграны во всем мире в закрытом режиме чемпионаты в конце года !

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