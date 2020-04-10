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    Слуцкий – о Головине: «Он может в любой момент перейти в любой европейский топ-клуб»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высоко оценивает шансы полузащитника «Монако» Александра Головина стать в будущем игроком европейского топ-клуба.

    «Он может перейти в любой европейский топ-клуб в любой момент. Как складывалась его карьера? Он пришeл в «Монако», была адаптация, смена тренеров. Он не мог никак перейти из «Монако». Второй сезон скомканный, смена тренеров, да и зимой тяжело куда-либо переходить. Учитывая, что «Монако» начал подниматься, Головин – один из ведущих игроков в клубе. Летним трансферным окном, если оно будет нормальным, уже можно будет пользоваться.

    Но здесь сложно делать прогнозы. Жизнь стабильна только в белорусской деревне. А в мировом футболе и экономике она немного подорвана. Мы общались с Головиным. С ним сейчас можно говорить на любые темы, он прибавил в коммуникационном плане. Мы обсуждаем сериалы, Головин рассказывает, как играть в «Доту». Потому что когда я с ним говорю, слышу параллельно звук клавиш. Но в основном говорим о футболе. Я смотрю его матчи, а после игры созваниваемся.

    Когда мы последний раз говорили с Головиным, он сказал, что не хочет переходить в команды, которые не ставят серьeзных турнирных задач. Условно, перейти просто в клуб АПЛ ему неинтересно. В ЦСКА он привык решать большие задачи, «Монако» до его прихода решал большие задачи. Потом ситуация чуть ухудшилась. Если переход и состоится, то точно в клуб, который претендует на самые высокие места в первенствах», – сказал Слуцкий.

    Слуцкий: «Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик»

    Слуцкий: «Дзюба шутить ни фига не умеет, хотя думает иначе»

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    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    10.04.2020 19:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7985

      alex1951 7 часов назад

      ЛЁНЯ! СЛУЦКИЙ!
      И ДИ ТЫ НАХ....ЗАНИМАЙСЯ СВОИМ ДЕЛОМ.....
      И ХОРОШ ЕВРЕИНСКИЕ ОНЕКДОТЫ БОЛТАТЬ...

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      Рейтинг: +3800

      Рубинище 8 часов назад

      Удачи ему конечно, но в топ клубе будет кукурузу сторожить. там ошибок не прощают почти. уж лучше в Монако-зато играть. чем в Ювентусе сидеть на лавке

      0
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      Рейтинг: +1929

      Axe111 8 часов назад

      Лол

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      Рейтинг: +418

      elessar arnor 10 часов назад

      в Лестер, если уйдет Ндиди или Мэддисон, Боруссия М или Аталанта, эстетическое удовольствие испытаю, если перейдет в один из этих клубов

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