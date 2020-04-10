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    Слуцкий: «Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о влиянии паузы в сезоне на футболистов и их физические кондиции.

    «В Европе никто еще не знает, когда возобновят чемпионаты. УЕФА призывает их доиграть. В Германии возобновили тренировки. Там футболисты бегают по кругу на расстоянии двух метров. А в раздевалке они тоже сидят на расстоянии двух метрах и как обедают? Игроки ведь не только на поле находятся, а еще и рядом душ принимают, едят вместе. Очень сложно сохранить дистанцию.

    Никто не знает, как повлияет этот простой. Когда игроки уходят в отпуск, они бегают, прыгают, играют в другие игры. Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик, без которого трудно и мучительно жить.

    Как каждый футболист перенесет двухмесячную изоляцию без того, что составляет смысл твоей ежедневной жизни и как отреагирует на это тело – никто не знает. Как и сколько будет времени на подготовку к новым чемпионатам. Никто не знает, как реагировать на ситуацию», – сказал Слуцкий.

    • В марте все европейские турниры, кроме чемпионата и Кубка Белоруссии, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
    • Пауза в РПЛ продлена до 31 мая.
    • В чемпионате России осталось провести восемь туров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2020 16:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3388

      Alekxei Z. 13 часов назад

      Лёня , футболисты любят футбол как работу , а вот мы болелы как наркоманы.
      Многие из вас только бабки считают , премиальные , а мы за за одни эмоции готовы на всё . Ссоримся с жёнами , уходим в запой или с ума сходим от Побед !!! Бескорыстно , только на чувствах !!!

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