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  • Слуцкий: «Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик»

Слуцкий: «Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик»

10 апреля 2020, 16:36

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о влиянии паузы в сезоне на футболистов и их физические кондиции.

«В Европе никто еще не знает, когда возобновят чемпионаты. УЕФА призывает их доиграть. В Германии возобновили тренировки. Там футболисты бегают по кругу на расстоянии двух метров. А в раздевалке они тоже сидят на расстоянии двух метрах и как обедают? Игроки ведь не только на поле находятся, а еще и рядом душ принимают, едят вместе. Очень сложно сохранить дистанцию.

Никто не знает, как повлияет этот простой. Когда игроки уходят в отпуск, они бегают, прыгают, играют в другие игры. Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик, без которого трудно и мучительно жить.

Как каждый футболист перенесет двухмесячную изоляцию без того, что составляет смысл твоей ежедневной жизни и как отреагирует на это тело – никто не знает. Как и сколько будет времени на подготовку к новым чемпионатам. Никто не знает, как реагировать на ситуацию», – сказал Слуцкий.

  • В марте все европейские турниры, кроме чемпионата и Кубка Белоруссии, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
  • Пауза в РПЛ продлена до 31 мая.
  • В чемпионате России осталось провести восемь туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
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