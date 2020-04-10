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    Слуцкий: «Дзюба шутить ни фига не умеет, хотя думает иначе»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал оценку чувству юмора нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Самая крутая шутка от Дзюбы? Есть комики, которые смешно шутят. А есть те, кто смешно рассказывает и отыгрывает. Галустян, например, шутит не очень смешно, но отыгрывает супер. Дзюба вот шутить ни фига не умеет. Хотя думает иначе.

    Чувство юмора у него специфическое. Но как рассказчик... Он может показывать футболистов, тренеров, каких-то известных людей. Это безумно смешно. Он мне один раз показывал, как Дудь берeт интервью. Это было просто угарно», – сказал Слуцкий.

    Слуцкий: «Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик»

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    10.04.2020 18:18
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7

      robert.dulin 5 часов назад

      Kаpaнтин, сaмoизoляция и не чeм ceбя зaнять? Прокaчай свое тaло сидя дома без упражнaний, диeт и xимии. Убpать бoкa и пузo, накачать pуки, преcc, спину и дажe попу можно за нeделю другую cидя дoмa и ничегo не дeлaя (исxoдя из личногo oпытa) , этo ревoлюция в спoрте. вoт cами почитaйтe ---- http://ipsite.org/36t15

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      Рейтинг: +2819

      Борат 8 часов назад

      Ну Лёня неплохо пошутил в халл-сити и в витессе, да и в казани хорошо шутит - пердив очень близко ! Гыгы

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      Рейтинг: +22633

      VVM1964 > Борат 7 часов назад

      Кто о чём - а борат о пердиве , " у кого что болит , тот о том и говорит " .

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      Рейтинг: +302

      Бoрат > VVM1964 6 часов назад

      Ничего там не болит - зона рабочая , тренированная , а вот чешется и зудит без "внимания" ( и вынимания ) Гыгыгы - карантин однако . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +4591

      GoldPlayFIFARus9 9 часов назад

      Да уж, у Дзюбы к сожалению весь "юмор" уходит в унижение или оскорбление другого. Если Лёня по доброму троллит Дзю, то Дзю пытается постоянно как-то лично поддеть, то он жирный, то уродливый, то ещё хрен пойми как...

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      Рейтинг: +7123

      mihail200606 10 часов назад

      Золотые слова.. П.. бол он просто..

      2
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      Рейтинг: +10622

      vladimir-7 10 часов назад

      Дзюба пришел к папе Карло и попросил прибить ему гвоздик.
      Зачем это тебе ?, спросил папа Карло.
      Тина попросила, ответил Дзюба.

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      Рейтинг: +367

      New Life 10 часов назад

      зюба ни шутить, ни думать не умеет.

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      Рейтинг: +9

      ovchinnikovrustam 11 часов назад

      Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

      0
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      Рейтинг: +1297

      altezzik 11 часов назад

      Это не от большого ума всё

      1
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      Рейтинг: +3488

      BarStep 11 часов назад

      Рассуждать на такую тему, я к примеру не берусь.. Это очень погранично и субъективно..

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