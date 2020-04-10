Слуцкий: «Дзюба шутить ни фига не умеет, хотя думает иначе»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал оценку чувству юмора нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Самая крутая шутка от Дзюбы? Есть комики, которые смешно шутят. А есть те, кто смешно рассказывает и отыгрывает. Галустян, например, шутит не очень смешно, но отыгрывает супер. Дзюба вот шутить ни фига не умеет. Хотя думает иначе.

Чувство юмора у него специфическое. Но как рассказчик... Он может показывать футболистов, тренеров, каких-то известных людей. Это безумно смешно. Он мне один раз показывал, как Дудь берeт интервью. Это было просто угарно», – сказал Слуцкий.

Слуцкий: «Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик»