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Слуцкий: «Дзюба шутить ни фига не умеет, хотя думает иначе»

10 апреля 2020, 18:18
10

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал оценку чувству юмора нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Самая крутая шутка от Дзюбы? Есть комики, которые смешно шутят. А есть те, кто смешно рассказывает и отыгрывает. Галустян, например, шутит не очень смешно, но отыгрывает супер. Дзюба вот шутить ни фига не умеет. Хотя думает иначе.

Чувство юмора у него специфическое. Но как рассказчик... Он может показывать футболистов, тренеров, каких-то известных людей. Это безумно смешно. Он мне один раз показывал, как Дудь берeт интервью. Это было просто угарно», – сказал Слуцкий.

Слуцкий: «Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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BarStep
1586534538
Рассуждать на такую тему, я к примеру не берусь.. Это очень погранично и субъективно..
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altezzik
1586534540
Это не от большого ума всё
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New Life
1586538520
зюба ни шутить, ни думать не умеет.
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vladimir-7
1586538656
Дзюба пришел к папе Карло и попросил прибить ему гвоздик. Зачем это тебе ?, спросил папа Карло. Тина попросила, ответил Дзюба.
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mihail200606
1586540813
Золотые слова.. П.. бол он просто..
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GoldPlayFIFARus9
1586541784
Да уж, у Дзюбы к сожалению весь "юмор" уходит в унижение или оскорбление другого. Если Лёня по доброму троллит Дзю, то Дзю пытается постоянно как-то лично поддеть, то он жирный, то уродливый, то ещё хрен пойми как...
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Hektor 84
1586612136
Да он только дурь всякую нести умеет. Не зря же сам признался.
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