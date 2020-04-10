Kаpaнтин, сaмoизoляция и не чeм ceбя зaнять? Прокaчай свое тaло сидя дома без упражнaний, диeт и xимии. Убpать бoкa и пузo, накачать pуки, преcc, спину и дажe попу можно за нeделю другую cидя дoмa и ничегo не дeлaя (исxoдя из личногo oпытa) , этo ревoлюция в спoрте. вoт cами почитaйтe ---- http://ipsite.org/36t15
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал оценку чувству юмора нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Самая крутая шутка от Дзюбы? Есть комики, которые смешно шутят. А есть те, кто смешно рассказывает и отыгрывает. Галустян, например, шутит не очень смешно, но отыгрывает супер. Дзюба вот шутить ни фига не умеет. Хотя думает иначе.
Чувство юмора у него специфическое. Но как рассказчик... Он может показывать футболистов, тренеров, каких-то известных людей. Это безумно смешно. Он мне один раз показывал, как Дудь берeт интервью. Это было просто угарно», – сказал Слуцкий.
Слуцкий: «Футболисты – своего рода наркоманы, потому что футбол – это наркотик»