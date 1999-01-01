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    Тарасов – о сроках восстановления после перелома ноги: «Через три месяца можно уже играть»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своей травме.

    • 32-летний хавбек получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
    • Это произошло спустя три дня после заключения контракта с казанским клубом.

    – Год у тебя неудачно начался. Не успел перейти в новый клуб – и травма.

    – Я восстановился – мне делали операцию девять месяцев назад, и на последней тренировке на сборах мне сломали ногу.

    – Как это произошло? Неудачный подкат?

    – Да, неудачный, сзади.

    – Это свой тебя треснул?

    – Да.

    – Кто?

    – Не буду говорить, не буду жаловаться.

    – Извинялся?

    – Да, мы поговорили.

    – А почему решил в Италии делать операцию?

    – Там была предыдущая операция, этот же хирург – у меня уже какое-то доверие. Он очень удивился, когда меня увидел. Сказал: «Что ты здесь делаешь?»

    – Какой у тебя перелом?

    – Перелом малой берцовой кости. Большая берцовая – это сложнее, малая – это еще, можно сказать, так... Со смещением, поэтому была операция.

    – Какие для тебя могут быть последствия?

    – Операцию сделали, вставили пластину. Можно уже играть через три месяца.

    – У вас есть какие-то специальные способы восстановления? Спортсмены ломают кости – и потом, хоп, сразу играют.

    – Да, есть. 23 марта я должен был лететь в Италию снимать гипс. Мне позвонил товарищ, который работает и живет в клинике. Он сказал: «Нет, у нас вообще страшно».

    – Но тебя и не выпустят в Италию сейчас, наверное, и Италия не впустит.

    – Не выпустят. Но там есть сейчас два баскетболиста – им тоже делали операцию, они до сих пор там находятся. Не знаю, какая у них ситуация.

    – Это твой рентген. Тебе пластину надо вынимать?

    – Через год. Я посчитал, у меня за жизнь 12 операций было.

    Источник: Сайт телеканала «НТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +280

      кто там 3 минуты назад

      Да чё ты мучаешься тарасик, вон Терешковой подлизал, ещё много кому подлизал, место в думе застолбил, туда хоть на костылях, хоть как можешь. В деньгах не потеряешь, так же как и в футболе ни хера делать не будешь, а миллионы получать будешь._

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      Рейтинг: +5257

      paracetamol 25 минут назад

      Тарасов – о сроках восстановления. - Через три месяца можно уже играть. За себя и за того парня. За Путина!

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      Рейтинг: +1486

      AZ 34 минуты назад

      через 3 месяца сезон уже закончится...

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      Рейтинг: +309

      david17 43 минуты назад

      А на мозг операцию почему не сделал? Было бы эффективней чем на ноги

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