Тарасов – о сроках восстановления после перелома ноги: «Через три месяца можно уже играть»

Да чё ты мучаешься тарасик, вон Терешковой подлизал, ещё много кому подлизал, место в думе застолбил, туда хоть на костылях, хоть как можешь. В деньгах не потеряешь, так же как и в футболе ни хера делать не будешь, а миллионы получать будешь._
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своей травме.
- 32-летний хавбек получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
- Это произошло спустя три дня после заключения контракта с казанским клубом.
– Год у тебя неудачно начался. Не успел перейти в новый клуб – и травма.
– Я восстановился – мне делали операцию девять месяцев назад, и на последней тренировке на сборах мне сломали ногу.
– Как это произошло? Неудачный подкат?
– Да, неудачный, сзади.
– Это свой тебя треснул?
– Да.
– Кто?
– Не буду говорить, не буду жаловаться.
– Извинялся?
– Да, мы поговорили.
– А почему решил в Италии делать операцию?
– Там была предыдущая операция, этот же хирург – у меня уже какое-то доверие. Он очень удивился, когда меня увидел. Сказал: «Что ты здесь делаешь?»
– Какой у тебя перелом?
– Перелом малой берцовой кости. Большая берцовая – это сложнее, малая – это еще, можно сказать, так... Со смещением, поэтому была операция.
– Какие для тебя могут быть последствия?
– Операцию сделали, вставили пластину. Можно уже играть через три месяца.
– У вас есть какие-то специальные способы восстановления? Спортсмены ломают кости – и потом, хоп, сразу играют.
– Да, есть. 23 марта я должен был лететь в Италию снимать гипс. Мне позвонил товарищ, который работает и живет в клинике. Он сказал: «Нет, у нас вообще страшно».
– Но тебя и не выпустят в Италию сейчас, наверное, и Италия не впустит.
– Не выпустят. Но там есть сейчас два баскетболиста – им тоже делали операцию, они до сих пор там находятся. Не знаю, какая у них ситуация.
– Это твой рентген. Тебе пластину надо вынимать?
– Через год. Я посчитал, у меня за жизнь 12 операций было.