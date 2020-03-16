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  • Тарасов – о сроках восстановления после перелома ноги: «Через три месяца можно уже играть»

Тарасов – о сроках восстановления после перелома ноги: «Через три месяца можно уже играть»

16 марта 2020, 09:15
14

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своей травме.

  • 32-летний хавбек получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
  • Это произошло спустя три дня после заключения контракта с казанским клубом.

– Год у тебя неудачно начался. Не успел перейти в новый клуб – и травма.

– Я восстановился – мне делали операцию девять месяцев назад, и на последней тренировке на сборах мне сломали ногу.

– Как это произошло? Неудачный подкат?

– Да, неудачный, сзади.

– Это свой тебя треснул?

– Да.

– Кто?

– Не буду говорить, не буду жаловаться.

– Извинялся?

– Да, мы поговорили.

– А почему решил в Италии делать операцию?

– Там была предыдущая операция, этот же хирург – у меня уже какое-то доверие. Он очень удивился, когда меня увидел. Сказал: «Что ты здесь делаешь?»

– Какой у тебя перелом?

– Перелом малой берцовой кости. Большая берцовая – это сложнее, малая – это еще, можно сказать, так... Со смещением, поэтому была операция.

– Какие для тебя могут быть последствия?

– Операцию сделали, вставили пластину. Можно уже играть через три месяца.

– У вас есть какие-то специальные способы восстановления? Спортсмены ломают кости – и потом, хоп, сразу играют.

– Да, есть. 23 марта я должен был лететь в Италию снимать гипс. Мне позвонил товарищ, который работает и живет в клинике. Он сказал: «Нет, у нас вообще страшно».

– Но тебя и не выпустят в Италию сейчас, наверное, и Италия не впустит.

– Не выпустят. Но там есть сейчас два баскетболиста – им тоже делали операцию, они до сих пор там находятся. Не знаю, какая у них ситуация.

– Это твой рентген. Тебе пластину надо вынимать?

– Через год. Я посчитал, у меня за жизнь 12 операций было.

Источник: Сайт телеканала «НТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (14)
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david17
1584340977
А на мозг операцию почему не сделал? Было бы эффективней чем на ноги
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AZ
1584341491
через 3 месяца сезон уже закончится...
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paracetamol
1584342046
Тарасов – о сроках восстановления. - Через три месяца можно уже играть. За себя и за того парня. За Путина!
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кто там
1584343367
Да чё ты мучаешься тарасик, вон Терешковой подлизал, ещё много кому подлизал, место в думе застолбил, туда хоть на костылях, хоть как можешь. В деньгах не потеряешь, так же как и в футболе ни хера делать не будешь, а миллионы получать будешь._
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portero
1584345566
Лучше играй тренеруйся, тебя ждут в ГД там нужны такие ребята...
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САДЫЧОК
1584353384
Отморозок ....твоя травма из за твоей растренированности !
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алдан2014
1584358354
Тарасов что ещё намерен в футбол играть??После лизания едросовских задниц,ему прямая дорога в Госдуму,там таких любят.
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Chernyi Lis
1584459076
как у таких лосей ноги ломаются..кальций пачками кушать надо..а так ждем!)для наших пригодишься.
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