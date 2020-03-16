Тарасов – о сроках восстановления после перелома ноги: «Через три месяца можно уже играть»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своей травме.

32-летний хавбек получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

Это произошло спустя три дня после заключения контракта с казанским клубом.

– Год у тебя неудачно начался. Не успел перейти в новый клуб – и травма.

– Я восстановился – мне делали операцию девять месяцев назад, и на последней тренировке на сборах мне сломали ногу.

– Как это произошло? Неудачный подкат?

– Да, неудачный, сзади.

– Это свой тебя треснул?

– Да.

– Кто?

– Не буду говорить, не буду жаловаться.

– Извинялся?

– Да, мы поговорили.

– А почему решил в Италии делать операцию?

– Там была предыдущая операция, этот же хирург – у меня уже какое-то доверие. Он очень удивился, когда меня увидел. Сказал: «Что ты здесь делаешь?»

– Какой у тебя перелом?

– Перелом малой берцовой кости. Большая берцовая – это сложнее, малая – это еще, можно сказать, так... Со смещением, поэтому была операция.

– Какие для тебя могут быть последствия?

– Операцию сделали, вставили пластину. Можно уже играть через три месяца.

– У вас есть какие-то специальные способы восстановления? Спортсмены ломают кости – и потом, хоп, сразу играют.

– Да, есть. 23 марта я должен был лететь в Италию снимать гипс. Мне позвонил товарищ, который работает и живет в клинике. Он сказал: «Нет, у нас вообще страшно».

– Но тебя и не выпустят в Италию сейчас, наверное, и Италия не впустит.

– Не выпустят. Но там есть сейчас два баскетболиста – им тоже делали операцию, они до сих пор там находятся. Не знаю, какая у них ситуация.

– Это твой рентген. Тебе пластину надо вынимать?

– Через год. Я посчитал, у меня за жизнь 12 операций было.