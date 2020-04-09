Смолов: «Моим кумиром был Андрей Шевченко»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов назвал футболиста, который был его кумиром в детстве.

«Андрей Шевченко. Я болел за «Милан», а он там был в порядке, получал «Золотой мяч». Не было ещe такого разделения между Россией и Украиной – разные страны, но один народ. Я с ним общался зимой в отпуске, и его сборная Украины играет в классный футбол. Да и сам он очень умный человек», – сказал Смолов.

Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/09.

Суммарно украинец забил 175 голов в 322 матчах.

«Золотой мяч» он выигрывал в 2004 году.

Смолов: «В Минске врачи сказали: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило!»

Смолов: «В какой-то момент я хотел перейти в «Зенит»