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    Смолов: «Моим кумиром был Андрей Шевченко»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов назвал футболиста, который был его кумиром в детстве.

    «Андрей Шевченко. Я болел за «Милан», а он там был в порядке, получал «Золотой мяч». Не было ещe такого разделения между Россией и Украиной – разные страны, но один народ. Я с ним общался зимой в отпуске, и его сборная Украины играет в классный футбол. Да и сам он очень умный человек», – сказал Смолов.

    • Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/09.
    • Суммарно украинец забил 175 голов в 322 матчах.
    • «Золотой мяч» он выигрывал в 2004 году.

    Смолов: «В Минске врачи сказали: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило!»

    Смолов: «В какой-то момент я хотел перейти в «Зенит»

    Источник: Инстаграм Александра Кержакова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14315

      sssrspartak 48 минут назад

      кумиром аларма и бората является литейный!

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