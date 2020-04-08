Смолов: «В какой-то момент я хотел перейти в «Зенит»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов признался, что мог перейти в «Зенит». Форвард имел предложение от петербургской команды, когда выступал за «Краснодар».

«В какой-то момент я хотел перейти в «Зенит», но «Краснодар» и «Зенит» не договорились. Трансфер не состоялся. За полгода до ЧМ-2018 «Краснодар» был готов меня отпустить в «Зенит», но я отказался. Я хотел уехать в Европу и понимал, что в случае перехода в «Зенит» на меня будет совершенно другая цена», – сказал Смолов в прямом эфире инстаграма.

Смолов дважды становился лучшим бомбардиром сезона в РПЛ.

Форвард выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.

Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».

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