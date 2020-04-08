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    Смолов: «В какой-то момент я хотел перейти в «Зенит»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов признался, что мог перейти в «Зенит». Форвард имел предложение от петербургской команды, когда выступал за «Краснодар».

    «В какой-то момент я хотел перейти в «Зенит», но «Краснодар» и «Зенит» не договорились. Трансфер не состоялся. За полгода до ЧМ-2018 «Краснодар» был готов меня отпустить в «Зенит», но я отказался. Я хотел уехать в Европу и понимал, что в случае перехода в «Зенит» на меня будет совершенно другая цена», – сказал Смолов в прямом эфире инстаграма.

    • Смолов дважды становился лучшим бомбардиром сезона в РПЛ.
    • Форвард выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.
    • Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».

    Смолов: «В Минске врачи сказали: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило!»

    Источник: Инстаграм Александра Кержакова

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    08.04.2020 18:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5446

      paracetamol 11 часов назад

      Хотел..., да ктож его бы взял!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +539

      Докторо123 12 часов назад

      Федя - балабол! В Краснодаре забор, своей дорогой машиной, сломал и сбежал в столицу... Что в этот раз натворил в Москве, что пришлось ехать в Европу ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19431

      пьяныйхоровод 15 часов назад

      В Зените до сих пор в себя от счастья придти не могут .

      3
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      Рейтинг: -36

      Фанат Рубина 16 часов назад

      Федя ты должен бороться со злом а не примыкать к нему

      3
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 16 часов назад

      Тебе тоже стыдно за бзенит?

      2
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