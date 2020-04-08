Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – о надбавках Путина врачам: «Что это за мизерные цифры в такой богатейшей стране?»

Мостовой – о надбавках Путина врачам: «Что это за мизерные цифры в такой богатейшей стране?»

8 апреля 2020, 17:47
15

Бывший футболист России Александр Мостовой высказался о сегодняшнем выступлении президента страны Владимира Путина. На нем глава России объявил об увеличении на три месяца зарплаты медицинским работникам.

«Сначала все немного напряглись, когда увидели, что будет обращение президента. Подумали: «Ну елки-палки, сколько можно? Три-четыре дня назад же уже было». Потом все увидели картинку, расслабились, поняли, что обращение ко всем сферам и губернаторам.

Когда услышал про надбавки врачам, то подумал: «В такой богатейшей стране с миллиардерами, что это за мизерные цифры?» Не забывайте, что, условно, 25 тысяч еще месяц назад было одной суммой, а с нынешним курсом доллара — совсем другой», — сказал Мостовой.

Черчесов: «Предложение о снятии ограничений президентских сроков Путина отмечу как интересное»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Мостовой Александр Путин Владимир
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
valkam72
1586358280
Зато газпром какие сам себе зарплаты устанавливает. Позор зеньке.
Ответить
кто там
1586358553
Ой Сашенька, что ты как дурачок то? Давно и так всем всё ясно почему в такой богатейшей стране вот так вот. Кроме ватников которые и за 15 рублей жопу свою продадут.
Ответить
Ziklop
1586359110
Хавают богатства только олигархи и слуги , а эти премии они уже накопили за счёт отправленных в отпуска с работы, временно отстранённых.
Ответить
Hektor 84
1586361740
Врачи не самый бедный народ. Хотя считаю и врачи и вообще наши граждане заслуживают большего. Должны зарабатывать адекватную зарплату соответствующую нынешним ценам на продукты питания, бензин, налоги коммунальные платежи. А то получается что народ который и день и ночь ишачит и зарабатывает копейки. А депутаты и футболисты в носу ковыряют и дурь всякую в прессе несут и получают норм бабло. Еще и отказываются на сокращение зарплаты. У нас на предприятии сокращения прошли в связи с этой пандемией. Сказали либо без содержания либо увольнение. Почему в фк Урал да и в остальных бюджетных командах так кадры не сокращают. У них зарплата в миллионах а у народа в тысячах. Где справедливость?
Ответить
ArReal
1586363105
Больше он похоже комментировать не будет))
Ответить
prtcs
1586369054
Обрадовались, а здесь всего на три месяца. Как говорят: "На одну ставку работаешь есть нечего, пойдешь на полторы есть некогда.
Ответить
bset
1586371612
Богатейшей страной мы были в нулевые, когда нефть была дорогая. Но все излишки осели в карманах олигархов. Теперь мы нищая страна, денег ни на что нет, если это не операция в другой стране или не гуманитарная помощь другим странам. Для местных денег нет никогда. По-хорошему выплаты делать должны всем, а врачам в несколько выше. А имеем что имеем в итоге. Зато Крым наш.
Ответить
Бриг
1586373859
С Мостовым абсолютно согласен. Давно надо было объявить о повышении зарплат врачам, работающим в зоне риска, а сейчас ещё увеличить. Свинство, что задержали.
Ответить
general.lizyukov
1586375113
А что, у нас хлеб импортный? Бензин? Мясо, яйца, мука, сахар? Какой к херам курс доллара, он тут при чем? Спекулянтов критикуй, нытик, против всяких ашанов с каруселями, которые нам не принадлежат. У нас ведь всё хорошо, всего в изобилии, все сыты-одеты, обуты-довольны, да, мостик? И не надо думать, на какие шиши месяц содержать сотни тысяч пенсионеров, госслужащих, откуда брать деньги, чтобы предприятия не встали. П.здабол ты.
Ответить
paracetamol
1586379324
Мостовой просто представить не может, какие оклады в стране. Миллионеру не понять...!
Ответить
Главные новости
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
21:59
5
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
17:31
3
Все новости
Все новости
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
22:31
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
21:56
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
21:15
2
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
20:39
2
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
19:59
2
ЦСКА выступил с важным анонсом
19:41
1
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
17:31
3
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
17:07
8
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
16:44
6
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
16:08
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»
15:46
3
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
15:28
1
Игрок «Локомотива» просит сумму в размере 10 месячных окладов за расторжение контракта
15:15
Сычев высказался о зарплатах детских тренеров в России
14:58
Глушенкова назвали «сытым котом», который играет по настроению
14:49
14
Галактионов отреагировал на информацию о конфликте с Ротенбергом
14:36
«Локомотив» активировал выкуп хавбека «Балтики»
14:14
2
Карпукас объяснил, почему перешел в «Зенит» вместо «Краснодара»
13:58
4
Галактионов заявил о невыполненном обещании руководства «Локомотива»
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+