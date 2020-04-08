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    Мостовой – о надбавках Путина врачам: «Что это за мизерные цифры в такой богатейшей стране?»

    Бывший футболист России Александр Мостовой высказался о сегодняшнем выступлении президента страны Владимира Путина. На нем глава России объявил об увеличении на три месяца зарплаты медицинским работникам.

    «Сначала все немного напряглись, когда увидели, что будет обращение президента. Подумали: «Ну елки-палки, сколько можно? Три-четыре дня назад же уже было». Потом все увидели картинку, расслабились, поняли, что обращение ко всем сферам и губернаторам.

    Когда услышал про надбавки врачам, то подумал: «В такой богатейшей стране с миллиардерами, что это за мизерные цифры?» Не забывайте, что, условно, 25 тысяч еще месяц назад было одной суммой, а с нынешним курсом доллара — совсем другой», — сказал Мостовой.

    Черчесов: «Предложение о снятии ограничений президентских сроков Путина отмечу как интересное»

    Источник: «Чемпионат»

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    08.04.2020 17:47
    Комментарии18
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 11 часов назад

      Александр... какая нахрен "богатейшая страна"???? Вы что, с дуба рухнули??)))
      Деньги ниоткуда не берутся...если в одном месте прибыло, В ДРУГОМ УБЫЛО! именно потому, что у нас продолжают появляться, как тараканы, ничего не создавшие, а лишь "перераспределившие бабло" миллиардеры НА ФОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЦЕССИИ И СТАГНАЦИИ...мы уже давно стали страной БЕДНЕЙШЕЙ!
      Если брать за главный показатель "богатства страны" её население - ЛЮДЕЙ а не то, что "в земле зарыто", то БОГАТЕЙШИМИ СТРАНАМИ следует признать швейцарии...люксембурги и прочие нидерланды...которых не очень видно в первых строках по количеству миллиардеров))))

      2
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      Рейтинг: +5446

      paracetamol 11 часов назад

      Мостовой просто представить не может, какие оклады в стране. Миллионеру не понять...!

      -1
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      Рейтинг: +1970

      general.lizyukov 13 часов назад

      А что, у нас хлеб импортный? Бензин? Мясо, яйца, мука, сахар? Какой к херам курс доллара, он тут при чем?
      Спекулянтов критикуй, нытик, против всяких ашанов с каруселями, которые нам не принадлежат.
      У нас ведь всё хорошо, всего в изобилии, все сыты-одеты, обуты-довольны, да, мостик? И не надо думать, на какие шиши месяц содержать сотни тысяч пенсионеров, госслужащих, откуда брать деньги, чтобы предприятия не встали. П.здабол ты.

      -3
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      Рейтинг: +1532

      Бриг 13 часов назад

      С Мостовым абсолютно согласен. Давно надо было объявить о повышении зарплат врачам, работающим в зоне риска, а сейчас ещё увеличить. Свинство, что задержали.

      1
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      Рейтинг: +14089

      bset 14 часов назад

      Богатейшей страной мы были в нулевые, когда нефть была дорогая. Но все излишки осели в карманах олигархов. Теперь мы нищая страна, денег ни на что нет, если это не операция в другой стране или не гуманитарная помощь другим странам. Для местных денег нет никогда. По-хорошему выплаты делать должны всем, а врачам в несколько выше. А имеем что имеем в итоге. Зато Крым наш.

      6
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      Рейтинг: +3474

      BarStep 14 часов назад

      == Бывший футболист России Александр Мостовой == А что, мне понравилось.., пока печатали - Мостовой больше не гражданин России..)))

      0
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      Рейтинг: +1590

      prtcs 14 часов назад

      Обрадовались, а здесь всего на три месяца. Как говорят: "На одну ставку работаешь есть нечего, пойдешь на полторы есть некогда.

      1
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      Рейтинг: +589

      Cleaner 15 часов назад

      Воруют.

      1
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      Рейтинг: +3255

      AtticusFinch 16 часов назад

      Больше он похоже комментировать не будет))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3844

      САДЫЧОК 16 часов назад

      Очень многим есть не на что ! Кто то богатства народа решил в кармане своем подержать !

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