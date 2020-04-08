Мостовой – о надбавках Путина врачам: «Что это за мизерные цифры в такой богатейшей стране?»

Бывший футболист России Александр Мостовой высказался о сегодняшнем выступлении президента страны Владимира Путина. На нем глава России объявил об увеличении на три месяца зарплаты медицинским работникам.

«Сначала все немного напряглись, когда увидели, что будет обращение президента. Подумали: «Ну елки-палки, сколько можно? Три-четыре дня назад же уже было». Потом все увидели картинку, расслабились, поняли, что обращение ко всем сферам и губернаторам.

Когда услышал про надбавки врачам, то подумал: «В такой богатейшей стране с миллиардерами, что это за мизерные цифры?» Не забывайте, что, условно, 25 тысяч еще месяц назад было одной суммой, а с нынешним курсом доллара — совсем другой», — сказал Мостовой.

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