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  • Черчесов: «Предложение о снятии ограничений президентских сроков Путина отмечу как интересное»

Черчесов: «Предложение о снятии ограничений президентских сроков Путина отмечу как интересное»

10 марта 2020, 18:32
64

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал «интересным» предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой разрешить действующему президенту участвовать в новых выборах.

«Всем известно, что действующая Конституция РФ была принята в 1993 году. С того момента прошло уже более двадцати пяти лет, и как гражданин России я, безусловно, понимаю, что есть необходимость для определенных изменений в закон. Поправки, предложенные президентом РФ, несут в большей степени социальный характер и являются актуальными. На мой взгляд, прежде всего они направлены на улучшение жизни россиян во всех сферах, в том числе и спортивной.

Россия – большая страна, от действий которой во многом зависит мировая стабильность. Естественно, что, как и в любом государстве, у нас должны функционировать механизмы, гарантирующие России независимость и суверенитет. Такого рода корректировки и необходимо закрепить в основном законе страны.

Предложение Валентины Терешковой о снятии ограничений президентских сроков Владимира Путина, как, собственно, и любого другого кандидата отмечу как интересное, на мой взгляд. Ни для кого не секрет, что Владимир Владимирович является лидером нашего государства и пользуется огромным авторитетом как у российских граждан, так и за рубежом. В целом же все предложения широко обсуждаются обществом уже порядка полутора месяцев. Что касается окончательных решений, то их примут россияне, у которых будет возможность проголосовать за те или иные поправки», – сказал Черчесов.

  • Ранее Путин назвал нецелесообразным предложение убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков.
  • С этой инициативой выступила во вторник депутат от «Единой России» Валентина Терешкова.

Источник: «Р-Спорт»
Россия Россия Черчесов Станислав Путин Владимир
Комментарии (64)
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Portoz
1583857960
всегда знал,что этот усатый мерзкий тип
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Snek
1583859424
Ох стасиг подлизал, так подлизал, ну точно лет 10 тренировать ещё будет :)
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Chernyi Lis
1583859602
политологи управленцы целым гос-вом тут сидят по суточно и не довольны будут никогда..какого...вы хотите чтобы 1процент народа победил 60?почему 1 да потому что остальные не в курсах что за майдан..вы идиоты дебильные..вам страну доверить легче сравнять вас с землей..
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ilich_16
1583860083
Отмечу что предложение конченое)))
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kazak161
1583860086
Путин наш президент, вспомните Каддафи,Милошевича, Януковича,Асада,Арафата! Вы мне говорить будете что Путин плохой?
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SEREGA 64
1583861429
ШЛЮХА ПУТИНСКАЯ
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rash1959
1583861773
Давай , черкес, язык поглубже в путложопу.
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BRAZILES
1583862932
что творят---единая воровская россия ---подсебя законы придумывают
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РМЗ
1583865694
Усатый иди обезьянъян гоняй по полю . А Путина на бутылку
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Старикан
1583866334
Наверное усатый в этом увидел верный способ навечно остаться у руля сборной...
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