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    Черчесов: «Предложение о снятии ограничений президентских сроков Путина отмечу как интересное»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал «интересным» предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой разрешить действующему президенту участвовать в новых выборах.

    «Всем известно, что действующая Конституция РФ была принята в 1993 году. С того момента прошло уже более двадцати пяти лет, и как гражданин России я, безусловно, понимаю, что есть необходимость для определенных изменений в закон. Поправки, предложенные президентом РФ, несут в большей степени социальный характер и являются актуальными. На мой взгляд, прежде всего они направлены на улучшение жизни россиян во всех сферах, в том числе и спортивной.

    Россия – большая страна, от действий которой во многом зависит мировая стабильность. Естественно, что, как и в любом государстве, у нас должны функционировать механизмы, гарантирующие России независимость и суверенитет. Такого рода корректировки и необходимо закрепить в основном законе страны.

    Предложение Валентины Терешковой о снятии ограничений президентских сроков Владимира Путина, как, собственно, и любого другого кандидата отмечу как интересное, на мой взгляд. Ни для кого не секрет, что Владимир Владимирович является лидером нашего государства и пользуется огромным авторитетом как у российских граждан, так и за рубежом. В целом же все предложения широко обсуждаются обществом уже порядка полутора месяцев. Что касается окончательных решений, то их примут россияне, у которых будет возможность проголосовать за те или иные поправки», – сказал Черчесов.

    • Ранее Путин назвал нецелесообразным предложение убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков.
    • С этой инициативой выступила во вторник депутат от «Единой России» Валентина Терешкова.

    Источник: «Р-Спорт»

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    10.03.2020 18:32
    Комментарии84
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      Рейтинг: +75241

      zigbert 7 часов назад

      Да вся эта шумиха с изменением статей конституции не даст никакого улучшения жизни народа. И Черчесов думаю понимает это.

      2
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      Рейтинг: +694

      Серёга Краснодарский 16 часов назад

      подлизал на совесть. если бы не вечный оберег великого ПУ усатого давно в шею выперли бы.

      1
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      Рейтинг: +6902

      Диктор 18 часов назад

      Да я бы вообще бы ввел пожизненное ,с правом престолонаследия.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1165

      anjaneri 11 марта, 00:42

      Доктору Черчу было бы лучшим заниматься своей работой, которая желает лучшего, а не лезть в политику...

      3
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      Рейтинг: +7431

      BRO_football 11 марта, 00:39

      Усач знатно подлизал Путину. Хочет подольше у руля сборной остаться. Какой, к чёрту авторитет у российских граждан? Ты видел вообще последний рейтинг доверия Путину у граждан? Дураку понятно, что пока Путин будет участвовать в выборах, ему будут давать побеждать.
      А Терешкова совсем умом тронулась на старости лет.

      3
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      Рейтинг: +1816

      Axe111 10 марта, 23:54

      Фантастическая новость,браво)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3916

      JTherry 10 марта, 22:12

      самая "футбольная новость", вот уже и Черчесов к ней прикоснулся, оно и понятно, мечтает о новом ордене, но и болельщики - туда же... "спорт вне политики", но не может жить без нее

      4
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      ...
      Рейтинг: +82

      Александр Питер > JTherry 10 марта, 23:49

      Вот куда он лезет.Тренируй команду,нет надо подмахнуть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5794

      Старикан 10 марта, 21:52

      Наверное усатый в этом увидел верный способ навечно остаться у руля сборной...

      10
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      Рейтинг: +694

      Серёга Краснодарский > Старикан 16 часов назад

      думаю усатый знает скоро попрут в шею. и пошел подсос отсос подлиз чтоб взяли к другому усатому =газаю.

      0
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      Рейтинг: +950

      РМЗ 10 марта, 21:41

      Усатый иди обезьянъян гоняй по полю . А Путина на бутылку

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1804

      solodealer 10 марта, 21:06

      Хреновые, видать, дела у ВВПу...Если уже и здесь НА БОМБЕ прихрдится устами марионеток "петь Осанну")))

      11
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