Главные новости дня. Умер Радомир Антич, игрокам «Зенита» сократили зарплату на 50% в апреле и мае

AS: «Реал» хочет продать нескольких футболистов, чтобы сократить зарплатную ведомость. Бэйл, Хамес, Одриосола – в списке

Шишкин: «Зарплаты у всех разные, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы»

«Зенит» выдаст игрокам за апрель и май только половину зарплаты

Алаба – об идее тестировать вакцину от коронавируса на африканцах: «Это врачи или клоуны? Такого расизма я не мог себе представить»

Sport24: РФС не будет снижать зарплату тренерам сборной России

Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса

Официально: Хын-Мин Сон до мая будет служить в южнокорейской армии

«ПСЖ» благодаря кризису может сохранить Мбаппе и Неймара еще на один сезон

Умер экс-тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» Радомир Антич

«Известия»: руководители «Локомотива» снизят свои зарплаты. Ранее от этих мер отказались футболисты