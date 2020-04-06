Главные новости дня. Умер Радомир Антич, игрокам «Зенита» сократили зарплату на 50% в апреле и мае

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2020 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 7 апреля 2020, 06:26

      Кокорин назвал Дзюбу ослом? что я таких больших ослов не видел! пиаряться гляди...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +943

      Граф2019 7 апреля 2020, 06:18

      штампуйте кадры россияне! назло буржуазной европе...

      0
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