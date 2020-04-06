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  • Главные новости дня. Умер Радомир Антич, игрокам «Зенита» сократили зарплату на 50% в апреле и мае

Главные новости дня. Умер Радомир Антич, игрокам «Зенита» сократили зарплату на 50% в апреле и мае

6 апреля 2020, 23:00
2

AS: «Реал» хочет продать нескольких футболистов, чтобы сократить зарплатную ведомость. Бэйл, Хамес, Одриосола – в списке

Шишкин: «Зарплаты у всех разные, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы»

«Зенит» выдаст игрокам за апрель и май только половину зарплаты

Алаба – об идее тестировать вакцину от коронавируса на африканцах: «Это врачи или клоуны? Такого расизма я не мог себе представить»

Sport24: РФС не будет снижать зарплату тренерам сборной России

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Официально: Хын-Мин Сон до мая будет служить в южнокорейской армии

«ПСЖ» благодаря кризису может сохранить Мбаппе и Неймара еще на один сезон

Умер экс-тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» Радомир Антич

«Известия»: руководители «Локомотива» снизят свои зарплаты. Ранее от этих мер отказались футболисты

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
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Граф2019
1586229487
штампуйте кадры россияне! назло буржуазной европе...
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Граф2019
1586230008
Кокорин назвал Дзюбу ослом? что я таких больших ослов не видел! пиаряться гляди...
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