Шишкин: «Зарплаты у всех разные, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы»

Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин оценил сокращение зарплат в клубе из-за приостановки чемпионата. По мнению игрока, к вопросу нужно подходить индивидуально.

«Каждый может иметь свое мнение на этот счет. У всех разные зарплаты, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы, а у кого-то поменьше зарплаты.

Этот вопрос должен обговариваться тщательно. Все понимают, что в «Спартаке-2» не такие большие зарплаты, как в основной команде, как в РПЛ.

Что касается меня, я спокойно к этому отнесусь. Конечно, у меня есть семья, которую нужно кормить, но раз случилась такая ситуация, то придется на это пойти», – сказал Шишкин.