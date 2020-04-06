Шишкин: «Зарплаты у всех разные, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы»

Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин оценил сокращение зарплат в клубе из-за приостановки чемпионата. По мнению игрока, к вопросу нужно подходить индивидуально.
«Каждый может иметь свое мнение на этот счет. У всех разные зарплаты, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы, а у кого-то поменьше зарплаты.
Этот вопрос должен обговариваться тщательно. Все понимают, что в «Спартаке-2» не такие большие зарплаты, как в основной команде, как в РПЛ.
Что касается меня, я спокойно к этому отнесусь. Конечно, у меня есть семья, которую нужно кормить, но раз случилась такая ситуация, то придется на это пойти», – сказал Шишкин.
- Игрок пришел в команду зимой из «Торпедо».
- Больше всего матчей Шишкин провел за «Локомотив» (2010-2017 годы).
- Игрок брал с «Локомотивом» Кубок России.
Источник: «Матч ТВ»