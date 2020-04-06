Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шишкин: «Зарплаты у всех разные, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы»

    Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин оценил сокращение зарплат в клубе из-за приостановки чемпионата. По мнению игрока, к вопросу нужно подходить индивидуально.

    «Каждый может иметь свое мнение на этот счет. У всех разные зарплаты, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы, а у кого-то поменьше зарплаты.

    Этот вопрос должен обговариваться тщательно. Все понимают, что в «Спартаке-2» не такие большие зарплаты, как в основной команде, как в РПЛ.

    Что касается меня, я спокойно к этому отнесусь. Конечно, у меня есть семья, которую нужно кормить, но раз случилась такая ситуация, то придется на это пойти», – сказал Шишкин.

    • Игрок пришел в команду зимой из «Торпедо».
    • Больше всего матчей Шишкин провел за «Локомотив» (2010-2017 годы).
    • Игрок брал с «Локомотивом» Кубок России.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2020 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3736

      Ziklop 7 апреля 2020, 10:51

      Логика в этом есть, но вот всех запросто оставили без 50% как минимум, а многих совсем без дохода и зарплаты заметь у них в десятки раз меньше и даже в тысячи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 апреля 2020, 07:27

      Конечно, у меня есть семья, которую нужно кормить...
      ну по таким словам выходит, что у тебя, Рома, з/п там тыщ 30-40 что-ли рублей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5652

      afw13 6 апреля 2020, 21:51

      стыдно за бората, в мире кризис, коронавирус свирепствует - а он в поисках сомнительных удовольствий в заднеприводные подался(

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5652

      afw13 > Борат 7 апреля 2020, 20:12

      борат, ты эти свои подкаты оставь, я предпочитаю женщин, вон с алармом друг дружку шпильте если уж в анусе свербит)) а на ваши права я и не покушался, долбитесь с миром, в рамках УК РФ, естественно)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 6 апреля 2020, 19:22

      А чё, идея то не плохая.Приравнять всех наших футболёров к среднему классу и пущай по 17 штук деревянных получают.Справедливо епт.
      А всех кто против - обнулять к ениной маме.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 6 апреля 2020, 18:43

      Какая-то логика в этом есть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6063

      rash1959 6 апреля 2020, 17:22

      Конечно надо разумнее, всех перевести на МРОТ, аж 12100 РУБЛЕЙ. Может в другой профессии будут посильней.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 6 апреля 2020, 17:08

      Терпи Рома.Терпи.
      Вся страна в глубокой ..опе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 апреля 2020, 16:29

      Ну раз уж футболисты получают разную зарплату, то в таком случае её необходимо установить на уровне, допустим, 30 тысяч рублей в месяц, а остальное урезать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2020, 16:29

      Всем одинаково сделать з/п на период действия коронавируса—МРОТ каждому.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2205

      spam2009 6 апреля 2020, 14:42

      Да млять ни за что не поверю, что кто-то в премьерлиге получает меньше ляма рубликов в месяц, о чем ты тварь вообще смеешь говорить

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11