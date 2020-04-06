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  • Шишкин: «Зарплаты у всех разные, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы»

Шишкин: «Зарплаты у всех разные, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы»

6 апреля 2020, 13:53
15

Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин оценил сокращение зарплат в клубе из-за приостановки чемпионата. По мнению игрока, к вопросу нужно подходить индивидуально.

«Каждый может иметь свое мнение на этот счет. У всех разные зарплаты, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы, а у кого-то поменьше зарплаты.

Этот вопрос должен обговариваться тщательно. Все понимают, что в «Спартаке-2» не такие большие зарплаты, как в основной команде, как в РПЛ.

Что касается меня, я спокойно к этому отнесусь. Конечно, у меня есть семья, которую нужно кормить, но раз случилась такая ситуация, то придется на это пойти», – сказал Шишкин.

  • Игрок пришел в команду зимой из «Торпедо».
  • Больше всего матчей Шишкин провел за «Локомотив» (2010-2017 годы).
  • Игрок брал с «Локомотивом» Кубок России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Шишкин Роман
Комментарии (15)
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korovindanilnth
1586173057
Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees
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spam2009
1586173323
Да млять ни за что не поверю, что кто-то в премьерлиге получает меньше ляма рубликов в месяц, о чем ты тварь вообще смеешь говорить
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vladimir-7
1586179754
Всем одинаково сделать з/п на период действия коронавируса—МРОТ каждому.
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BRO_football
1586179776
Ну раз уж футболисты получают разную зарплату, то в таком случае её необходимо установить на уровне, допустим, 30 тысяч рублей в месяц, а остальное урезать.
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rash1959
1586182933
Конечно надо разумнее, всех перевести на МРОТ, аж 12100 РУБЛЕЙ. Может в другой профессии будут посильней.
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житель СПб
1586187804
Какая-то логика в этом есть...
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vka1970
1586190122
А чё, идея то не плохая.Приравнять всех наших футболёров к среднему классу и пущай по 17 штук деревянных получают.Справедливо епт. А всех кто против - обнулять к ениной маме.
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Мага 13
1586199082
стыдно за бората, в мире кризис, коронавирус свирепствует - а он в поисках сомнительных удовольствий в заднеприводные подался(
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piligrim1986
1586233631
Конечно, у меня есть семья, которую нужно кормить... ну по таким словам выходит, что у тебя, Рома, з/п там тыщ 30-40 что-ли рублей?
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Ziklop
1586245879
Логика в этом есть, но вот всех запросто оставили без 50% как минимум, а многих совсем без дохода и зарплаты заметь у них в десятки раз меньше и даже в тысячи.
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