Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алаба – об идее тестировать вакцину от коронавируса на африканцах: «Это врачи или клоуны? Такого расизма я не мог себе представить»

Алаба – об идее тестировать вакцину от коронавируса на африканцах: «Это врачи или клоуны? Такого расизма я не мог себе представить»

6 апреля 2020, 15:14
12

Защитник «Баварии» Давид Алаба отреагировал на идею тестировать вакцину от коронавируса на африканцах. Футболист считает это расизмом.

«Испытывать вакцину в Африке? Это врачи или клоуны? Это расизм, которого я не мог себе представить. Позорный и недопустимый. Мы все должны быть вместе и работать рука об руку, чтобы бороться с инфекцией», – убежден Алаба.

  • Профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт предложили попробовать в борьбе с коронавирусом вакцину от туберкулеза БЦЖ и апробировать ее на африканцах.
  • На проблему ранее отреагировал Дидье Дрогба.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 69000 человек.

Источник: твиттер Давида Алабы
Германия. Бундеслига Австрия. Бундеслига Бавария Алаба Давид
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
spam2009
1586176914
Это только когда все хорошо вам позволено быть равными, как только настанет какой-то 3,14здец, вы сразу же снова станете подопытными обезьянами. Просто вам позволяют чуть-чуть потявкать
Ответить
spam2009
1586177029
И вообще почему у тебя гражданство Австрии, ты что австриец, 3,14здуй в свою Чунга-Чангу и защищай делом свой народ
Ответить
mihail200606
1586177902
Африке не помогаешь - плохо, хочешь помочь - тоже плохо..
Ответить
BRO_football
1586179531
Было бы лучше испытывать эту вакцину на китайцах. Раз уж они виноваты в эпидемии коронавируса, то пусть тогда они и помогают с ним бороться
Ответить
vka1970
1586182316
Жаль на манекенах нельзя эту операцию проводить.Да и бакланы если что возмутятся.А так идея не плохая.Давид Алаба точно против не был бы.)))
Ответить
Cules2013
1586183167
Идея и правда попахивает расизмом, но на ком-то же её нужно тестировать. Тут никто не будет согласен, ни белые, ни чёрные, ни азиаты, ни латинос. Не на пингвинах же. Было бы честно собрать добровольцев разных рас, которым не жаль рискнуть собой ради науки, и первые 2 добровольца - это Мира и Лохт. А что, как раньше врачи на себе всё проверяли и ничё, почти всем везло) Ну а Алаба же у нас австриец)))
Ответить
ArReal
1586184429
Ну пусть тогда тестируют на мексиканцах бесплатно -а африканцам потом её в тридорого продают!!!
Ответить
3a zenit
1586185792
то есть он против помощи и возможного излечения заболевших **** с крнавирусом?Если бы он лежал и подыхал,то ему было бы похер что беляши над ним опыты проводят-лишь бы выжить!
Ответить
ufos73
1586187526
На самом деле при чем тут африканцы, когда есть бората и алмары
Ответить
Ziklop
1586247971
Так просто дешевле, остальные захотят больше денег.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+