Алаба – об идее тестировать вакцину от коронавируса на африканцах: «Это врачи или клоуны? Такого расизма я не мог себе представить»

Защитник «Баварии» Давид Алаба отреагировал на идею тестировать вакцину от коронавируса на африканцах. Футболист считает это расизмом.

«Испытывать вакцину в Африке? Это врачи или клоуны? Это расизм, которого я не мог себе представить. Позорный и недопустимый. Мы все должны быть вместе и работать рука об руку, чтобы бороться с инфекцией», – убежден Алаба.