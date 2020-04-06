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    Алаба – об идее тестировать вакцину от коронавируса на африканцах: «Это врачи или клоуны? Такого расизма я не мог себе представить»

    Защитник «Баварии» Давид Алаба отреагировал на идею тестировать вакцину от коронавируса на африканцах. Футболист считает это расизмом.

    «Испытывать вакцину в Африке? Это врачи или клоуны? Это расизм, которого я не мог себе представить. Позорный и недопустимый. Мы все должны быть вместе и работать рука об руку, чтобы бороться с инфекцией», – убежден Алаба.

    • Профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт предложили попробовать в борьбе с коронавирусом вакцину от туберкулеза БЦЖ и апробировать ее на африканцах.
    • На проблему ранее отреагировал Дидье Дрогба.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 69000 человек.

    Источник: твиттер Давида Алабы

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    06.04.2020 15:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3736

      Ziklop 7 апреля 2020, 11:26

      Так просто дешевле, остальные захотят больше денег.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 апреля 2020, 18:38

      На самом деле при чем тут африканцы, когда есть бората и алмары

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 апреля 2020, 18:09

      то есть он против помощи и возможного излечения заболевших **** с крнавирусом?Если бы он лежал и подыхал,то ему было бы похер что беляши над ним опыты проводят-лишь бы выжить!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 6 апреля 2020, 17:47

      Ну пусть тогда тестируют на мексиканцах бесплатно -а африканцам потом её в тридорого продают!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 апреля 2020, 17:26

      Идея и правда попахивает расизмом, но на ком-то же её нужно тестировать. Тут никто не будет согласен, ни белые, ни чёрные, ни азиаты, ни латинос. Не на пингвинах же. Было бы честно собрать добровольцев разных рас, которым не жаль рискнуть собой ради науки, и первые 2 добровольца - это Мира и Лохт. А что, как раньше врачи на себе всё проверяли и ничё, почти всем везло)
      Ну а Алаба же у нас австриец)))

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 6 апреля 2020, 17:11

      Жаль на манекенах нельзя эту операцию проводить.Да и бакланы если что возмутятся.А так идея не плохая.Давид Алаба точно против не был бы.)))

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 апреля 2020, 16:25

      Было бы лучше испытывать эту вакцину на китайцах. Раз уж они виноваты в эпидемии коронавируса, то пусть тогда они и помогают с ним бороться

      5
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > BRO_football 6 апреля 2020, 17:43

      Они наверно уже тестируют. Но будут ли делиться результатами?

      0
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      Рейтинг: +582

      lNeTl > BRO_football 6 апреля 2020, 22:09

      Не факт,что китайцы виноваты в эпидемии,они только первые выявили этот вирус, просто никто до них не делал тесты.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 апреля 2020, 15:58

      Африке не помогаешь - плохо, хочешь помочь - тоже плохо..

      3
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 6 апреля 2020, 15:43

      И вообще почему у тебя гражданство Австрии, ты что австриец, 3,14здуй в свою Чунга-Чангу и защищай делом свой народ

      7
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor > spam2009 6 апреля 2020, 16:22

      Стерлинг еще свое скажет, там точно будет бомба)

      3
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 6 апреля 2020, 15:41

      Это только когда все хорошо вам позволено быть равными, как только настанет какой-то 3,14здец, вы сразу же снова станете подопытными обезьянами. Просто вам позволяют чуть-чуть потявкать

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