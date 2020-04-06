Алаба – об идее тестировать вакцину от коронавируса на африканцах: «Это врачи или клоуны? Такого расизма я не мог себе представить»

Защитник «Баварии» Давид Алаба отреагировал на идею тестировать вакцину от коронавируса на африканцах. Футболист считает это расизмом.
«Испытывать вакцину в Африке? Это врачи или клоуны? Это расизм, которого я не мог себе представить. Позорный и недопустимый. Мы все должны быть вместе и работать рука об руку, чтобы бороться с инфекцией», – убежден Алаба.
- Профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт предложили попробовать в борьбе с коронавирусом вакцину от туберкулеза БЦЖ и апробировать ее на африканцах.
- На проблему ранее отреагировал Дидье Дрогба.
- По всему миру от коронавируса умерло более 69000 человек.
Источник: твиттер Давида Алабы