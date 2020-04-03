Дрогба – об идее тестировать вакцину от коронавируса на африканцах: «Не делайте из нас морских свинок»

Лучший бомбардир в истории сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба подверг критике инициативу французских ученых тестировать вакцины от коронавируса на жителях Африки.
«Уму непостижимо, как мы все еще терпим это. Африка – это не испытательная лаборатория. Я бы хотел осудить эти унизительные, ошибочные и глубоко расистские слова.
Позвольте нам спастись от этого сумасшедшего вируса, который обрушает мировую экономику и разрушает здоровье населения по всему миру. Не превращайте африканцев в морских свинок! Это просто отвратительно...
Лидеры африканских стран несут ответственность за защиту населения от этих ужасных идей. Да хранит нас бог!» – написал Дрогба в твиттере.
- Профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт предложили попробовать в борьбе с коронавирусом вакцину от туберкулеза БЦЖ.
- Число зараженных инфекцией во всем мире превысило один миллион человек.
Это’О: «Африка – это не ваша игровая площадка»
Источник: Твиттер Дидье Дрогба