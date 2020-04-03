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  • Дрогба – об идее тестировать вакцину от коронавируса на африканцах: «Не делайте из нас морских свинок»

Дрогба – об идее тестировать вакцину от коронавируса на африканцах: «Не делайте из нас морских свинок»

3 апреля 2020, 17:34
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Лучший бомбардир в истории сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба подверг критике инициативу французских ученых тестировать вакцины от коронавируса на жителях Африки.

«Уму непостижимо, как мы все еще терпим это. Африка – это не испытательная лаборатория. Я бы хотел осудить эти унизительные, ошибочные и глубоко расистские слова.

Позвольте нам спастись от этого сумасшедшего вируса, который обрушает мировую экономику и разрушает здоровье населения по всему миру. Не превращайте африканцев в морских свинок! Это просто отвратительно...

Лидеры африканских стран несут ответственность за защиту населения от этих ужасных идей. Да хранит нас бог!» – написал Дрогба в твиттере.

  • Профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт предложили попробовать в борьбе с коронавирусом вакцину от туберкулеза БЦЖ.
  • Число зараженных инфекцией во всем мире превысило один миллион человек.

Это’О: «Африка – это не ваша игровая площадка»

Источник: Твиттер Дидье Дрогба
Африка Дрогба Дидье
Комментарии (3)
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serhio80
1585936351
И действительно, зачем из мартышек морских свинок делать)
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general.lizyukov
1585941189
Ещё один. Ну ты-то куда, ты же жил рядом с этими белыми господами, отлично знаешь, как они к вам относятся. Вы для них просто домашние животные, как бы они вас не улещивали. Как до бабла дойдёт - тут же вас на место вернут.
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Hektor 84
1585942966
Я бы на этих профессорах и протестировал в первую очередь
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