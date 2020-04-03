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    Дрогба – об идее тестировать вакцину от коронавируса на африканцах: «Не делайте из нас морских свинок»

    Лучший бомбардир в истории сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба подверг критике инициативу французских ученых тестировать вакцины от коронавируса на жителях Африки.

    «Уму непостижимо, как мы все еще терпим это. Африка – это не испытательная лаборатория. Я бы хотел осудить эти унизительные, ошибочные и глубоко расистские слова.

    Позвольте нам спастись от этого сумасшедшего вируса, который обрушает мировую экономику и разрушает здоровье населения по всему миру. Не превращайте африканцев в морских свинок! Это просто отвратительно...

    Лидеры африканских стран несут ответственность за защиту населения от этих ужасных идей. Да хранит нас бог!» – написал Дрогба в твиттере.

    • Профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт предложили попробовать в борьбе с коронавирусом вакцину от туберкулеза БЦЖ.
    • Число зараженных инфекцией во всем мире превысило один миллион человек.

    Это’О: «Африка – это не ваша игровая площадка»

    Источник: Твиттер Дидье Дрогба

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    03.04.2020 17:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1921

      Hektor 84 1 час назад

      Я бы на этих профессорах и протестировал в первую очередь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1930

      general.lizyukov 2 часа назад

      Ещё один.
      Ну ты-то куда, ты же жил рядом с этими белыми господами, отлично знаешь, как они к вам относятся. Вы для них просто домашние животные, как бы они вас не улещивали. Как до бабла дойдёт - тут же вас на место вернут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1617

      serhio80 3 часа назад

      И действительно, зачем из мартышек морских свинок делать)

      -1
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