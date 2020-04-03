Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Это’О: «Африка – это не ваша игровая площадка»

3 апреля 2020, 08:01
6

Экс-форвард «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самуэль Это`О раскритиковал ученых, которые предложили тестировать вакцины от коронавируса на жителях Африки.

«Африка – это не ваша игровая площадка», – написал Это`О в инстаграме, добавив видео скандального эфира.

Идею предложили профессор Жан-Поль Мира и профессор Камиль Лохт.

  • По последним данным Worldometers, коронавирус распространился на 204 страны и территории.
  • В общей сложности было зафиксировано 1009 568 случаев заболевания коронавирусом.
  • Умерли 52855 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Самуэля Это`О
Интер Анжи Барселона Это'О Самуэль
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сильвербой
1585896993
А почему не на американцах? Их 250 миллионов! Или китайцах, их вообще х.з. сколько!!!
Ответить
general.lizyukov
1585905175
Сэмми, а ты думал, что они вас за людей считают? ))) Вы для них всегда животными будете, по типу домашнего скота. С.ки, как они есть.
Ответить
koli4ka
1585907361
профессора наверное знают,чей и какой кобыле хвост крутить...
Ответить
Граф2019
1585909063
правильно говорят!это обезьяны от вас произошли...
Ответить
Hektor 84
1585910217
А я бы предложил протестировать на троих аларм, Борат и литейный. А контрольный тест на алкашномхороводе.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+