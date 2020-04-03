Это’О: «Африка – это не ваша игровая площадка»

Экс-форвард «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самуэль Это`О раскритиковал ученых, которые предложили тестировать вакцины от коронавируса на жителях Африки.

«Африка – это не ваша игровая площадка», – написал Это`О в инстаграме, добавив видео скандального эфира.

Идею предложили профессор Жан-Поль Мира и профессор Камиль Лохт.

По последним данным Worldometers, коронавирус распространился на 204 страны и территории.

В общей сложности было зафиксировано 1009 568 случаев заболевания коронавирусом.

Умерли 52855 человек .