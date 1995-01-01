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    Это’О: «Африка – это не ваша игровая площадка»

    Экс-форвард «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самуэль Это`О раскритиковал ученых, которые предложили тестировать вакцины от коронавируса на жителях Африки.

    «Африка – это не ваша игровая площадка», – написал Это`О в инстаграме, добавив видео скандального эфира.

    Идею предложили профессор Жан-Поль Мира и профессор Камиль Лохт.

    • По последним данным Worldometers, коронавирус распространился на 204 страны и территории.
    • В общей сложности было зафиксировано 1009 568 случаев заболевания коронавирусом.
    • Умерли 52855 человек.

    text

    Публикация от text (@setoo9) 1 Апр 2020 в 10:51 PDT

    Источник: Инстаграм Самуэля Это`О

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1903

      Hektor 84 9 минут назад

      А я бы предложил протестировать на троих аларм, Борат и литейный. А контрольный тест на алкашномхороводе.

      0
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      Рейтинг: +400

      Граф2019 28 минут назад

      правильно говорят!это обезьяны от вас произошли...

      0
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      Рейтинг: +1236

      koli4ka 57 минут назад

      профессора наверное знают,чей и какой кобыле хвост крутить...

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      Рейтинг: +1926

      general.lizyukov 1 час назад

      Сэмми, а ты думал, что они вас за людей считают? ))) Вы для них всегда животными будете, по типу домашнего скота.
      С.ки, как они есть.

      0
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      Рейтинг: +5730

      Сильвербой 3 часа назад

      А почему не на американцах? Их 250 миллионов! Или китайцах, их вообще х.з. сколько!!!

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      Рейтинг: +2494

      АртурZaСМ > Сильвербой 3 часа назад

      прежде чем написать ты хотя бы загугли... их 329 миллионов

      2
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      Рейтинг: +19105

      пьяныйхоровод > Сильвербой 3 часа назад

      Поддерживаю за амеров , тем более "коронка" это ихний "хенд мейд".

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