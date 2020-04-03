Это’О: «Африка – это не ваша игровая площадка»

Экс-форвард «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самуэль Это`О раскритиковал ученых, которые предложили тестировать вакцины от коронавируса на жителях Африки.
«Африка – это не ваша игровая площадка», – написал Это`О в инстаграме, добавив видео скандального эфира.
Идею предложили профессор Жан-Поль Мира и профессор Камиль Лохт.
- По последним данным Worldometers, коронавирус распространился на 204 страны и территории.
- В общей сложности было зафиксировано 1009 568 случаев заболевания коронавирусом.
- Умерли 52855 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Самуэля Это`О