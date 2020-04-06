«Известия»: руководители «Локомотива» снизят свои зарплаты. Ранее от этих мер отказались футболисты

Руководители «Локомотива» выразили готовность на время карантина пойти на сокращение своих окладов.

Как сообщают «Известия», соответствующее решение было принято единогласно.

По информации источника, зарплата генерального директора Василия Кикнадзе уменьшится на 40%, исполнительного директора Айваза Казиахмедова, руководителя скаутской службы Андрея Лосюка и начальников всех структурных подразделений – минимум на 25%.

Всего антикризисные меры затронут 15 топ-менеджеров клуба. При этом урезание окладов не коснется рядовых сотрудников.

Ранее футболисты «Локомотива» отказались пойти на 40-процентное снижение зарплаты до конца мая.

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