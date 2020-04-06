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    «Известия»: руководители «Локомотива» снизят свои зарплаты. Ранее от этих мер отказались футболисты

    Руководители «Локомотива» выразили готовность на время карантина пойти на сокращение своих окладов.

    Как сообщают «Известия», соответствующее решение было принято единогласно.

    По информации источника, зарплата генерального директора Василия Кикнадзе уменьшится на 40%, исполнительного директора Айваза Казиахмедова, руководителя скаутской службы Андрея Лосюка и начальников всех структурных подразделений – минимум на 25%.

    Всего антикризисные меры затронут 15 топ-менеджеров клуба. При этом урезание окладов не коснется рядовых сотрудников.

    Ранее футболисты «Локомотива» отказались пойти на 40-процентное снижение зарплаты до конца мая.

    «Локомотив» не обсуждал с Семиным сокращение зарплаты

    Мещеряков – о конфликте Кикнадзе и игроков «Локомотива»: «Кто-то хочет раскачать ситуацию. Люди сидят на диване и что-то пишут»

    Источник: «Известия»

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    06.04.2020 22:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 апреля 2020, 18:27

      Руководство Локомотива сделало первый шаг. Что ответят на это футболисты.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 7 апреля 2020, 09:23

      В руководстве Локо вообще русские есть или одни чурки?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 апреля 2020, 22:45

      Завтра Кикнадзе: "Вот видите, мы на 25% снизили зарплату. Теперь ваша очередь снизить на 40%. Все честно"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +269

      Vseok > bset 6 апреля 2020, 23:36

      Думаю зп у футболистов суммарно все равно больше,чем у кикнадзе
      P.s: могу ошибаться

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