Журналист Карпов: игроки «Локомотива» отказались пойти на 40-процентное снижение зарплаты

Журналист Иван Карпов сообщает, что переговоры между руководством «Локомотива» и футболистами о сокращении зарплат не принесли результата.

По его информации, генеральный директор клуба Василий Кикнадзе предложил игрокам урезать оклады на 40 процентов до конца мая, но получил отказ. Ожидается, что сегодня, 6 апреля, стороны продолжат обсуждать спорный вопрос.

«Своe решение Кикнадзе мотивировал примером «Спартака», который, к слову, договорился о понижении выплат только до конца апреля. Немаловажным фактором было и то, что за март никаких сокращений клуб не предлагал.

Игроки, у кого контракт истекает летом, подняли вопрос о продлении соглашения до конца чемпионата. Кикнадзе заявил, что пока нет сроков возобновления сезона, то и говорить об этом рано. Градус разговора начал расти, посыпались взаимные упреки.

От лица футболистов основным парламентером выступил вратарь Маринато Гилерме. Он выразил мнение команды. Оно заключается в том, что Кикнадзе мало общается с футболистами, видят они его редко и приходит он к ним только с плохими вестями.

Обычно, по заявлению Гили, это когда начальник хочет у игроков что-то забрать. В итоге, пойти на условия в том виде, в котором их предложили команде – футболисты отказываются», – написал Карпов в своем телеграм-канале.