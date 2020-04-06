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    Журналист Карпов: игроки «Локомотива» отказались пойти на 40-процентное снижение зарплаты

    Журналист Иван Карпов сообщает, что переговоры между руководством «Локомотива» и футболистами о сокращении зарплат не принесли результата.

    По его информации, генеральный директор клуба Василий Кикнадзе предложил игрокам урезать оклады на 40 процентов до конца мая, но получил отказ. Ожидается, что сегодня, 6 апреля, стороны продолжат обсуждать спорный вопрос.

    «Своe решение Кикнадзе мотивировал примером «Спартака», который, к слову, договорился о понижении выплат только до конца апреля. Немаловажным фактором было и то, что за март никаких сокращений клуб не предлагал.

    Игроки, у кого контракт истекает летом, подняли вопрос о продлении соглашения до конца чемпионата. Кикнадзе заявил, что пока нет сроков возобновления сезона, то и говорить об этом рано. Градус разговора начал расти, посыпались взаимные упреки.

    От лица футболистов основным парламентером выступил вратарь Маринато Гилерме. Он выразил мнение команды. Оно заключается в том, что Кикнадзе мало общается с футболистами, видят они его редко и приходит он к ним только с плохими вестями.

    Обычно, по заявлению Гили, это когда начальник хочет у игроков что-то забрать. В итоге, пойти на условия в том виде, в котором их предложили команде – футболисты отказываются», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    06.04.2020 06:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 6 апреля 2020, 19:58

      А может быть, Кикнадзе надо было и себе тоже на 40% зарплату урезать?

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 6 апреля 2020, 18:29

      Что там происходит - со стороны непонятно. И к Кикнадзе все больше вопросов! Но и сами игроки тоже хороши...

      1
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      Рейтинг: +289

      Маленький 6 апреля 2020, 17:11

      Директор видимо должен жопу подтирать и по голове футболистов гладить... беда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 апреля 2020, 16:37

      Чужая семья-потемки! Разберутся...

      1
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      Рейтинг: +4

      korovindanilnth 6 апреля 2020, 14:38


      Карантин и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта) , это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://hop.kz/press

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 6 апреля 2020, 13:28

      Игроки Локо совсем охренели, в стране все стоит, деньги же не падают с неба.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Karel1977 6 апреля 2020, 11:56

      Две бумажки пришли от Белозерова,одна о сокращении рабочего времени,вторая о сокращении штата на ж.д.,и никого не спрашивал,а эти выбледки ***********..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Karel1977 6 апреля 2020, 11:45

      Шлюхи

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -688

      valkam72 6 апреля 2020, 11:20

      Зенька также не поддаётся уговорам. Позор зеньке.

      -1
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      Рейтинг: -688

      valkam72 > пьяныйхоровод 6 апреля 2020, 16:42

      Фууу. Я думал ты приличная девушка. А ты как уличная девка с фонтанки. Я огорчен

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      Рейтинг: -688

      valkam72 > пьяныйхоровод 7 апреля 2020, 17:48

      Грустную историю про себя ты рассказал. Я даже слезу пустил((( Ты возвращайся с помойки поскорее. Чего нибудь еще про себя напиши.

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      Рейтинг: +3736

      Ziklop 6 апреля 2020, 11:16

      Имеют право, пускай в суде разбираются кто прав.
      Многие из нас тоже не согласятся, только нас проще задавить и не заплатить премию вот вам и 40%

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