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  • Журналист Карпов: игроки «Локомотива» отказались пойти на 40-процентное снижение зарплаты

Журналист Карпов: игроки «Локомотива» отказались пойти на 40-процентное снижение зарплаты

6 апреля 2020, 06:53
16

Журналист Иван Карпов сообщает, что переговоры между руководством «Локомотива» и футболистами о сокращении зарплат не принесли результата.

По его информации, генеральный директор клуба Василий Кикнадзе предложил игрокам урезать оклады на 40 процентов до конца мая, но получил отказ. Ожидается, что сегодня, 6 апреля, стороны продолжат обсуждать спорный вопрос.

«Своe решение Кикнадзе мотивировал примером «Спартака», который, к слову, договорился о понижении выплат только до конца апреля. Немаловажным фактором было и то, что за март никаких сокращений клуб не предлагал.

Игроки, у кого контракт истекает летом, подняли вопрос о продлении соглашения до конца чемпионата. Кикнадзе заявил, что пока нет сроков возобновления сезона, то и говорить об этом рано. Градус разговора начал расти, посыпались взаимные упреки.

От лица футболистов основным парламентером выступил вратарь Маринато Гилерме. Он выразил мнение команды. Оно заключается в том, что Кикнадзе мало общается с футболистами, видят они его редко и приходит он к ним только с плохими вестями.

Обычно, по заявлению Гили, это когда начальник хочет у игроков что-то забрать. В итоге, пойти на условия в том виде, в котором их предложили команде – футболисты отказываются», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме Кикнадзе Василий
Комментарии (16)
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Hektor 84
1586150433
Грузина скинуть хотят. Правильно делают.
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Valeron2790
1586155248
С.у.к.а твари, жрут в три горла, дома сидят, на тренировку х.у.й выгонишь, сразу всякие Ховедесы истерику устаивают. А тут пол страны работает, в том числе с незнакомыми им людьми. Короли мира б.л.я.д.ь, маску в зубы и вперёд ******* тогда на поле, раз жадность позволяет.
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фанат джигурды
1586157551
Кикнадзе мало общается с футболистами, видят они его редко и приходит он к ним только с плохими вестями. Ничего удивительного.
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Ziklop
1586160988
Имеют право, пускай в суде разбираются кто прав. Многие из нас тоже не согласятся, только нас проще задавить и не заплатить премию вот вам и 40%
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valkam72
1586161258
Зенька также не поддаётся уговорам. Позор зеньке.
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Karel1977
1586162754
Шлюхи
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Karel1977
1586163369
Две бумажки пришли от Белозерова,одна о сокращении рабочего времени,вторая о сокращении штата на ж.д.,и никого не спрашивал,а эти выбледки ***********..
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korovindanilnth
1586173113
Карантин и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта) , это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://hop.kz/press
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Fin035
1586180264
Чужая семья-потемки! Разберутся...
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житель СПб
1586186974
Что там происходит - со стороны непонятно. И к Кикнадзе все больше вопросов! Но и сами игроки тоже хороши...
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