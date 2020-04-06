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«Локомотив» не обсуждал с Семиным сокращение зарплаты

6 апреля 2020, 11:47

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что к нему никто не обращался по поводу возможного урезания зарплаты из-за пандемии коронавируса.

«Со мной и с тренерским штабом никаких разговоров о понижении зарплаты не было. Это все, что я могу сказать по этому поводу», – сказал Семин.

Ранее сообщалось, что игроки «Локо» отказались пойти на 40-процентное снижение зарплаты до конца мая.

  • Команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.
  • Премьер-лига приостановлена до лета из-за пандемии коронавируса.
  • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает по окончании сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
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