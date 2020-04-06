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    «Локомотив» не обсуждал с Семиным сокращение зарплаты

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что к нему никто не обращался по поводу возможного урезания зарплаты из-за пандемии коронавируса.

    «Со мной и с тренерским штабом никаких разговоров о понижении зарплаты не было. Это все, что я могу сказать по этому поводу», – сказал Семин.

    Ранее сообщалось, что игроки «Локо» отказались пойти на 40-процентное снижение зарплаты до конца мая.

    • Команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.
    • Премьер-лига приостановлена до лета из-за пандемии коронавируса.
    • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает по окончании сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2020 11:47
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