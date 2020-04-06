«Локомотив» не обсуждал с Семиным сокращение зарплаты

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что к нему никто не обращался по поводу возможного урезания зарплаты из-за пандемии коронавируса.
«Со мной и с тренерским штабом никаких разговоров о понижении зарплаты не было. Это все, что я могу сказать по этому поводу», – сказал Семин.
Ранее сообщалось, что игроки «Локо» отказались пойти на 40-процентное снижение зарплаты до конца мая.
- Команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.
- Премьер-лига приостановлена до лета из-за пандемии коронавируса.
- Контракт Семина с «Локомотивом» истекает по окончании сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»