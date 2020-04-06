Мещеряков – о конфликте Кикнадзе и игроков «Локомотива»: «Кто-то хочет раскачать ситуацию. Люди сидят на диване и что-то пишут»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на новость о том, что игроки команды не согласились на 40-процентное сокращение зарплаты в связи с приостановкой чемпионата.
— Слушайте. А откуда вы взяли эту информацию?
— Эти факты уже подтвердили несколько источников.
— Какие источники? Только один... И этот источник был на встрече? Я вам могу анекдот рассказать.
— Какой?
— «Петрович! Оказывается, Каррузо вообще петь не умеет!». «А ты-то откуда знаешь?». «Да мне Иваныч напел».
— Опровергаете информацию источника?
— Люди сидят на диване и что-то пишут. Они там были?
— А вы не допускаете, что кто-то из игроков мог рассказать о сложившейся ситуации?
— Еще раз. Можете привести мой анекдот.
— Футболисты пойдут на понижение зарплаты?
— Не буду больше комментировать.
— Но разве нет конфликта между игроками и гендиректором Кикнадзе?
— Да нет никакого конфликта. Кто-то хочет просто раскачать ситуацию. Вот и все.
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