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  • Мещеряков – о конфликте Кикнадзе и игроков «Локомотива»: «Кто-то хочет раскачать ситуацию. Люди сидят на диване и что-то пишут»

Мещеряков – о конфликте Кикнадзе и игроков «Локомотива»: «Кто-то хочет раскачать ситуацию. Люди сидят на диване и что-то пишут»

6 апреля 2020, 13:40
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на новость о том, что игроки команды не согласились на 40-процентное сокращение зарплаты в связи с приостановкой чемпионата.

— Слушайте. А откуда вы взяли эту информацию?

— Эти факты уже подтвердили несколько источников.

— Какие источники? Только один... И этот источник был на встрече? Я вам могу анекдот рассказать.

— Какой?

— «Петрович! Оказывается, Каррузо вообще петь не умеет!». «А ты-то откуда знаешь?». «Да мне Иваныч напел».

— Опровергаете информацию источника?

— Люди сидят на диване и что-то пишут. Они там были?

— А вы не допускаете, что кто-то из игроков мог рассказать о сложившейся ситуации?

— Еще раз. Можете привести мой анекдот.

— Футболисты пойдут на понижение зарплаты?

— Не буду больше комментировать.

— Но разве нет конфликта между игроками и гендиректором Кикнадзе?

— Да нет никакого конфликта. Кто-то хочет просто раскачать ситуацию. Вот и все.

  • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
  • Сезон из-за пандемии коронавируса не возобновится раньше 31 мая.
  • По всему миру от инфекции умерло более 69000 человек.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (2)
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Hektor 84
1586170896
Дыма без огня не бывает.
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korovindanilnth
1586173118
Карантин и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта) , это революция в спорте. вот сами почитайте ====---- http://hop.kz/press
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