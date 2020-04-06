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    Мещеряков – о конфликте Кикнадзе и игроков «Локомотива»: «Кто-то хочет раскачать ситуацию. Люди сидят на диване и что-то пишут»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на новость о том, что игроки команды не согласились на 40-процентное сокращение зарплаты в связи с приостановкой чемпионата.

    — Слушайте. А откуда вы взяли эту информацию?

    — Эти факты уже подтвердили несколько источников.

    — Какие источники? Только один... И этот источник был на встрече? Я вам могу анекдот рассказать.

    — Какой?

    — «Петрович! Оказывается, Каррузо вообще петь не умеет!». «А ты-то откуда знаешь?». «Да мне Иваныч напел».

    — Опровергаете информацию источника?

    — Люди сидят на диване и что-то пишут. Они там были?

    — А вы не допускаете, что кто-то из игроков мог рассказать о сложившейся ситуации?

    — Еще раз. Можете привести мой анекдот.

    — Футболисты пойдут на понижение зарплаты?

    — Не буду больше комментировать.

    — Но разве нет конфликта между игроками и гендиректором Кикнадзе?

    — Да нет никакого конфликта. Кто-то хочет просто раскачать ситуацию. Вот и все.

    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
    • Сезон из-за пандемии коронавируса не возобновится раньше 31 мая.
    • По всему миру от инфекции умерло более 69000 человек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2020 13:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4

      korovindanilnth 6 апреля 2020, 14:38


      Карантин и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта) , это революция в спорте. вот сами почитайте ====---- http://hop.kz/press

      -2
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 6 апреля 2020, 14:01

      Дыма без огня не бывает.

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