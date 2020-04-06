Официально: Хын-Мин Сон до мая будет служить в южнокорейской армии

«Тоттенхэм» подтвердил, что нападающий команды Хын-Мин Сон отправляется на обязательную службу в армии Южной Кореи.

27-летний футболист будет служить в течение одного месяца и в мае вернется в Лондон.

При этом форвард продолжит контактировать с медицинским штабом клуба, чтобы завершить реабилитацию после перелома руки.