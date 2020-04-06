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    Официально: Хын-Мин Сон до мая будет служить в южнокорейской армии

    «Тоттенхэм» подтвердил, что нападающий команды Хын-Мин Сон отправляется на обязательную службу в армии Южной Кореи.

    27-летний футболист будет служить в течение одного месяца и в мае вернется в Лондон.

    При этом форвард продолжит контактировать с медицинским штабом клуба, чтобы завершить реабилитацию после перелома руки.

    • Служба в южнокорейской армии длится 21 месяц.
    • Благодаря победе с национальной сборной на Азиатских играх срок нахождения Сона в вооруженных силах сократили.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    06.04.2020 19:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 6 апреля 2020, 23:23

      а Трынь Брынь Буль будет служить у меня в будке вечно....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 6 апреля 2020, 20:49

      Самое безопасное место в мире сейчас))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" 6 апреля 2020, 20:18

      это по ходу хохма новая в корее...ахах...ну либо как экстремальный курорт для тех кому скучно на карантине))..хах

      1
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      Рейтинг: +32

      Красный Уголок 6 апреля 2020, 20:11

      как это месяц??? толку то? портянки только крутить научится

      1
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      ...
      Рейтинг: +853

      Rus9I > Красный Уголок 6 апреля 2020, 20:34

      Мне кажется это как у нас сборы))))
      Я сомневаюсь что они там это учат.

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