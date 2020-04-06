Официально: Хын-Мин Сон до мая будет служить в южнокорейской армии

«Тоттенхэм» подтвердил, что нападающий команды Хын-Мин Сон отправляется на обязательную службу в армии Южной Кореи.
27-летний футболист будет служить в течение одного месяца и в мае вернется в Лондон.
При этом форвард продолжит контактировать с медицинским штабом клуба, чтобы завершить реабилитацию после перелома руки.
- Служба в южнокорейской армии длится 21 месяц.
- Благодаря победе с национальной сборной на Азиатских играх срок нахождения Сона в вооруженных силах сократили.
Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»