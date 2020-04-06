Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Официально: Хын-Мин Сон до мая будет служить в южнокорейской армии

Официально: Хын-Мин Сон до мая будет служить в южнокорейской армии

6 апреля 2020, 19:36
5

«Тоттенхэм» подтвердил, что нападающий команды Хын-Мин Сон отправляется на обязательную службу в армии Южной Кореи.

27-летний футболист будет служить в течение одного месяца и в мае вернется в Лондон.

При этом форвард продолжит контактировать с медицинским штабом клуба, чтобы завершить реабилитацию после перелома руки.

  • Служба в южнокорейской армии длится 21 месяц.
  • Благодаря победе с национальной сборной на Азиатских играх срок нахождения Сона в вооруженных силах сократили.

Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Сон Хын-Мин
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красный Уголок
1586193090
как это месяц??? толку то? портянки только крутить научится
Ответить
"supermax"
1586193517
это по ходу хохма новая в корее...ахах...ну либо как экстремальный курорт для тех кому скучно на карантине))..хах
Ответить
bset
1586195363
Самое безопасное место в мире сейчас))
Ответить
Граф2019
1586204587
а Трынь Брынь Буль будет служить у меня в будке вечно....
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+