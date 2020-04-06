Sport24: РФС не будет снижать зарплату тренерам сборной России

По информации Sport24, в РФС решили, что зарплата тренеров сборных России останется неизменной, несмотря на ухудшение экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Сейчас все тренеры национальных команд вынуждены находиться на карантине, сборы и матчи перенесены на неопределенные сроки.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о договоренности с игроками о снижении зарплаты в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболисты в апреле и мае получат половину.

Зарплату игроков также снизил «Спартак».

Сезон в России приостановлен до лета.

«Зенит» выдаст игрокам за апрель и май только половину зарплаты