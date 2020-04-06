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    Sport24: РФС не будет снижать зарплату тренерам сборной России

    По информации Sport24, в РФС решили, что зарплата тренеров сборных России останется неизменной, несмотря на ухудшение экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

    Сейчас все тренеры национальных команд вынуждены находиться на карантине, сборы и матчи перенесены на неопределенные сроки.

    Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о договоренности с игроками о снижении зарплаты в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболисты в апреле и мае получат половину.

    «Зенит» выдаст игрокам за апрель и май только половину зарплаты

    Источник: Sport24

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    06.04.2020 16:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 апреля 2020, 09:16

      Все правильно ,они на особом положении.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 6 апреля 2020, 20:34

      Конечно
      А лучше поднять. Поддержать в такое сложное для них время

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2020, 17:23

      Тренерский штаб и главный тренер С.Черчесов, так мало зарабатывают,
      что РФС решил пойти им навстречу и не понижать им зарплату за полное
      бездействие. То, хоть Лысый ходил вдоль футбольного поля, как петух
      гамбургский, а теперь и показать нечего, только в кассу приходить не
      забывать нужно.

      5
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 6 апреля 2020, 17:19

      Платить за двойное нечегонеделание - это позор.
      Усатый сам обязан отказаться от зарплаты.

      2
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 6 апреля 2020, 17:09

      Тут я особой справедливости не вижу. Команды уже договариваются с игроками о зарплате. Игр то нету! А что тренеры сборной? Неприкасаемые что ли?

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