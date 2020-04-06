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Sport24: РФС не будет снижать зарплату тренерам сборной России

6 апреля 2020, 16:23
5

По информации Sport24, в РФС решили, что зарплата тренеров сборных России останется неизменной, несмотря на ухудшение экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Сейчас все тренеры национальных команд вынуждены находиться на карантине, сборы и матчи перенесены на неопределенные сроки.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о договоренности с игроками о снижении зарплаты в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболисты в апреле и мае получат половину.

«Зенит» выдаст игрокам за апрель и май только половину зарплаты

Источник: Sport24
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (5)
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Давид59
1586182194
Тут я особой справедливости не вижу. Команды уже договариваются с игроками о зарплате. Игр то нету! А что тренеры сборной? Неприкасаемые что ли?
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rash1959
1586182751
Платить за двойное нечегонеделание - это позор. Усатый сам обязан отказаться от зарплаты.
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vladimir-7
1586183032
Тренерский штаб и главный тренер С.Черчесов, так мало зарабатывают, что РФС решил пойти им навстречу и не понижать им зарплату за полное бездействие. То, хоть Лысый ходил вдоль футбольного поля, как петух гамбургский, а теперь и показать нечего, только в кассу приходить не забывать нужно.
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все_будет_AUDI
1586194441
Конечно А лучше поднять. Поддержать в такое сложное для них время
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zigbert
1586240172
Все правильно ,они на особом положении.
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