«Зенит» выдаст игрокам за апрель и май только половину зарплаты

А как там наши олигархи-буржуины не хотят у5пки народ поддержать, типо им очень плохо они меньше миллиардов стали присваивать от недр.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о договоренности с игроками о снижении зарплаты в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболисты в апреле и мае получат половину.
«Мы договорились с игроками о снижении зарплаты в апреле и мае на 50%», – сказал Медведев ТАСС.
- Зарплату игроков снизил «Спартак».
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- Сезон в России приостановлен до лета.