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    «Зенит» выдаст игрокам за апрель и май только половину зарплаты

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о договоренности с игроками о снижении зарплаты в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболисты в апреле и мае получат половину.

    «Мы договорились с игроками о снижении зарплаты в апреле и мае на 50%», – сказал Медведев ТАСС.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2020 14:50
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3736

      Ziklop 7 апреля 2020, 10:55

      А как там наши олигархи-буржуины не хотят у5пки народ поддержать, типо им очень плохо они меньше миллиардов стали присваивать от недр.

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 7 апреля 2020, 09:21

      И это правильно! Можно было бы вообще перевести их на пособие по безработице.

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 6 апреля 2020, 18:42

      Ну что - ведь без скандалов!? Все правильно. По обоюдному согласию. Смотри вариант "Локомотива" - все иначе..

      5
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 апреля 2020, 16:11

      Зарплата за диванный футбол.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -688

      valkam72 6 апреля 2020, 15:16

      Дзюбиньо впал в депрессию...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > valkam72 6 апреля 2020, 15:43

      Депрессивный здесь только ты и тот Граф, что ниже.. Если уж не говорить более определенно..

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -688

      valkam72 > пьяныйхоровод 6 апреля 2020, 16:26

      Ответило развальцованное дупло протрезвевшего хороводика.

      4
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 > пьяныйхоровод 6 апреля 2020, 16:35

      шо ты понимаешь в колбасных обрезках? тем более пьяный...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 > BarStep 6 апреля 2020, 16:48

      я то граф настоящий! а ты чмо кто...????

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Граф2019 6 апреля 2020, 18:09

      Настоящий!?.. Давно я так не ржал!. Спасибо дружище., ну прям вовремя ты юморнул..

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 > BarStep 6 апреля 2020, 18:31

      даю гарантию...

      2
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > valkam72 6 апреля 2020, 18:39

      Расслабьтесь... Думайте о себе - у него все хорошо.

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      Рейтинг: +1531

      klim2m > valkam72 6 апреля 2020, 21:54

      Опилки не депресируют)))) они могут только слежатся ))

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      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > BarStep 6 апреля 2020, 21:55

      Прогнулся ты под полено зачет ))))

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      Рейтинг: +943

      Граф2019 6 апреля 2020, 15:07

      бойкот и ФНЛ спасут Зенит от дегродации! карбованци верните народу...

      2
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Граф2019 6 апреля 2020, 18:40

      Что здесь делают украинские болельщики?

      2
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 > житель СПб 6 апреля 2020, 23:10

      в крыму три державны мовы...

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Граф2019 7 апреля 2020, 03:50

      Понятно. Справедливо.

      2
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 > житель СПб 7 апреля 2020, 06:10

      а по хихикать! карантин-блин...

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