«Зенит» выдаст игрокам за апрель и май только половину зарплаты

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о договоренности с игроками о снижении зарплаты в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболисты в апреле и мае получат половину.

«Мы договорились с игроками о снижении зарплаты в апреле и мае на 50%», – сказал Медведев ТАСС.