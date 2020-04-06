«ПСЖ» благодаря кризису может сохранить Мбаппе и Неймара еще на один сезон

Нападающие Килиан Мбаппе и Неймар, скорее всего, не покинут «ПСЖ» ближайшим летом.

По информации L`Equipe, в парижском клубе уверены, что никто не сможет позволить себе столь дорогостоящие трансферы из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что на француза претендует «Реал», а в возвращении бразильца заинтересована «Барселона».