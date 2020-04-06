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  • «ПСЖ» благодаря кризису может сохранить Мбаппе и Неймара еще на один сезон

«ПСЖ» благодаря кризису может сохранить Мбаппе и Неймара еще на один сезон

6 апреля 2020, 20:56
2

Нападающие Килиан Мбаппе и Неймар, скорее всего, не покинут «ПСЖ» ближайшим летом.

По информации L`Equipe, в парижском клубе уверены, что никто не сможет позволить себе столь дорогостоящие трансферы из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что на француза претендует «Реал», а в возвращении бразильца заинтересована «Барселона».

  • В текущем сезоне 21-летний Мбаппе провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 30 мячей и сделал 17 ассистов.
  • В активе 28-летнего Неймара за указанный период 22 игры, 18 голов и 10 результативных передач.
  • Контракты обоих форвардов с клубом рассчитаны до лета 2022 года.

Источник: L`Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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Cules2013
1586197458
А в ПСЖ в курсе, что Неймар и Мбаппе через год будут стоить дешевле из-за истекающих контрактов?) Я уже молчу о том, что они уже прямо лыжи навострили и попытаются свалить при первой же возможности.
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zigbert
1586269788
Сохранить то они может и сохранят. Но надолго ли?
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