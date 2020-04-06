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    «ПСЖ» благодаря кризису может сохранить Мбаппе и Неймара еще на один сезон

    Нападающие Килиан Мбаппе и Неймар, скорее всего, не покинут «ПСЖ» ближайшим летом.

    По информации L`Equipe, в парижском клубе уверены, что никто не сможет позволить себе столь дорогостоящие трансферы из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

    Ранее сообщалось, что на француза претендует «Реал», а в возвращении бразильца заинтересована «Барселона».

    • В текущем сезоне 21-летний Мбаппе провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 30 мячей и сделал 17 ассистов.
    • В активе 28-летнего Неймара за указанный период 22 игры, 18 голов и 10 результативных передач.
    • Контракты обоих форвардов с клубом рассчитаны до лета 2022 года.

    Источник: L`Equipe

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    06.04.2020 20:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 апреля 2020, 17:29

      Сохранить то они может и сохранят. Но надолго ли?

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 апреля 2020, 21:24

      А в ПСЖ в курсе, что Неймар и Мбаппе через год будут стоить дешевле из-за истекающих контрактов?) Я уже молчу о том, что они уже прямо лыжи навострили и попытаются свалить при первой же возможности.

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