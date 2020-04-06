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  • AS: «Реал» хочет продать нескольких футболистов, чтобы сократить зарплатную ведомость. Бэйл, Хамес, Одриосола – в списке

AS: «Реал» хочет продать нескольких футболистов, чтобы сократить зарплатную ведомость. Бэйл, Хамес, Одриосола – в списке

6 апреля 2020, 12:09

Мадридский «Реал» летом намерен сократить зарплатную ведомость на 75 миллионов евро. Для этого клуб планирует продать нескольких футболистов.

Речь идет, в частности, о Гарете Бэйле и Хамесе Родригесе. Отпустив их в другие клубы, «Реал» уже сэкономит 45,4 миллиона евро. Также клуб хочет продать Альваро Одриосолу, Мариано Диаса, Браима Диаса, Хесуса Вальехо, Дани Себальоса.

  • «Реал» в Примере идет вторым.
  • Бэйл выступает в Мадриде с 2013 года.
  • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет Родригес Хамес
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