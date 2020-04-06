AS: «Реал» хочет продать нескольких футболистов, чтобы сократить зарплатную ведомость. Бэйл, Хамес, Одриосола – в списке

Мадридский «Реал» летом намерен сократить зарплатную ведомость на 75 миллионов евро. Для этого клуб планирует продать нескольких футболистов.

Речь идет, в частности, о Гарете Бэйле и Хамесе Родригесе. Отпустив их в другие клубы, «Реал» уже сэкономит 45,4 миллиона евро. Также клуб хочет продать Альваро Одриосолу, Мариано Диаса, Браима Диаса, Хесуса Вальехо, Дани Себальоса.