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  • Шалимов: «Зенит» за возобновление чемпионата, чтобы спартаковские болельщики их потом не троллили»

Шалимов: «Зенит» за возобновление чемпионата, чтобы спартаковские болельщики их потом не троллили»

4 апреля 2020, 13:13
17

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о том, почему текущий розыгрыш РПЛ необходимо досрочно завершить.

«Это такое грубое слово, но все же – коронавирус изуродовал этот чемпионат. Зачем нам уродовать еще и начало следующего чемпионата? Смысла не вижу ни финансового, ни вообще никакого. Несмотря на то, что мы находимся на последнем месте.

Вариант какой. Закончить. Люди уходят в отпуск. Отпуск проводят не как обычно, а находясь на карантине. Понимают дату, когда выйдут из отпуска. Начнут готовиться: месяц-полтора предсезонки. Например, начиная с середины августа. До этого мы – все клубы – разбираемся с контрактами. Чемпионат, если останавливаем, останавливаем на том, как есть.

«Зенит», конечно, за возобновление чемпионата, потому что они уверены, что станут чемпионами. Чтобы спартаковские болельщики их потом не троллили, что вот вы такие чемпионы.

Нужно объявить, что «Зенит» стал чемпионом – в кавычках – на этот год, но обозначить, что это год коронавируса, форс-мажорный. Дальше те, кто за «Зенитом» идут в Лигу чемпионов и Лигу Европы, никто не вылетает, добавляется две команды из ФНЛ, чтобы ФНЛ тоже было не обидно.

Мне кажется, это оптимальный вариант. Он самый спокойный, и не надо уродовать вот этот чемпионат – он уже изуродован коронавирусом. Надо просто всем биться и надеяться на то, что мы следующий чемпионат начнем в середине августа», – сказал Шалимов.

  • В розыгрыше РПЛ сезона-2019/20 осталось провести восемь туров.
  • «Зенит» лидирует с преимуществом в девять очков.
  • УЕФА может исключить российские клубы из еврокубков в случае досрочного завершения чемпионата.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Спартак Шалимов Игорь
Комментарии (17)
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Граф2019
1585997211
а почему только спартачи??? другие тоже вас " отчеень *******"...
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seth343
1585998411
Они по жизни затролленые)))))
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Valeron2790
1585999140
«Несмотря на то, что мы находимся на последнем месте.» Дальше можно не читать)
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порт
1586002040
Продолжить чемпионат. Играть каждые три дня( играть, не мешки ворочать), затем в отпуск.
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Сильвербой
1586002904
По-твоему чемпионат играется для того, что бы Спартаковские болельщики никого не троллили!?
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СвинкаСправедливости
1586004608
Да кому он сдался, этот ваш Зенит?
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mihail200606
1586010709
Спартак вообще здесь не причём, думаю.. Спартак в этом сезоне себя только троллить может.. Они что вровень с зенитом идут? В шаге от чемпионства..? Ковыряются в середине где то, ниче им не светит..
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Hektor 84
1586012073
Какие им отпуска? От чего они перетрудились? Доиграют этот через неделю начнут новый сезон. Та и куда теперь лететь? Мир от вируса не отошел и летом возможны еще вспышки. Так что лучше остаться дома.
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Hektor 84
1586012129
Шалимов больше за Ахмат боится. Вылет и увольнение. Кто потом позовет?
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Kokmarov
1586015243
Конечно, необходимо доиграть все турниры, да останутся футболисты без отпусков, но за такие бабки можно пожертвовать. А как нам болельщикам "тяжело" без футбола. Дома сидеть заставили и футбола нет - жесть.
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