Шалимов: «Зенит» за возобновление чемпионата, чтобы спартаковские болельщики их потом не троллили»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о том, почему текущий розыгрыш РПЛ необходимо досрочно завершить.

«Это такое грубое слово, но все же – коронавирус изуродовал этот чемпионат. Зачем нам уродовать еще и начало следующего чемпионата? Смысла не вижу ни финансового, ни вообще никакого. Несмотря на то, что мы находимся на последнем месте.

Вариант какой. Закончить. Люди уходят в отпуск. Отпуск проводят не как обычно, а находясь на карантине. Понимают дату, когда выйдут из отпуска. Начнут готовиться: месяц-полтора предсезонки. Например, начиная с середины августа. До этого мы – все клубы – разбираемся с контрактами. Чемпионат, если останавливаем, останавливаем на том, как есть.

«Зенит», конечно, за возобновление чемпионата, потому что они уверены, что станут чемпионами. Чтобы спартаковские болельщики их потом не троллили, что вот вы такие чемпионы.

Нужно объявить, что «Зенит» стал чемпионом – в кавычках – на этот год, но обозначить, что это год коронавируса, форс-мажорный. Дальше те, кто за «Зенитом» идут в Лигу чемпионов и Лигу Европы, никто не вылетает, добавляется две команды из ФНЛ, чтобы ФНЛ тоже было не обидно.

Мне кажется, это оптимальный вариант. Он самый спокойный, и не надо уродовать вот этот чемпионат – он уже изуродован коронавирусом. Надо просто всем биться и надеяться на то, что мы следующий чемпионат начнем в середине августа», – сказал Шалимов.