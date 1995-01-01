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    Шалимов: «Зенит» за возобновление чемпионата, чтобы спартаковские болельщики их потом не троллили»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о том, почему текущий розыгрыш РПЛ необходимо досрочно завершить.

    «Это такое грубое слово, но все же – коронавирус изуродовал этот чемпионат. Зачем нам уродовать еще и начало следующего чемпионата? Смысла не вижу ни финансового, ни вообще никакого. Несмотря на то, что мы находимся на последнем месте.

    Вариант какой. Закончить. Люди уходят в отпуск. Отпуск проводят не как обычно, а находясь на карантине. Понимают дату, когда выйдут из отпуска. Начнут готовиться: месяц-полтора предсезонки. Например, начиная с середины августа. До этого мы – все клубы – разбираемся с контрактами. Чемпионат, если останавливаем, останавливаем на том, как есть.

    «Зенит», конечно, за возобновление чемпионата, потому что они уверены, что станут чемпионами. Чтобы спартаковские болельщики их потом не троллили, что вот вы такие чемпионы.

    Нужно объявить, что «Зенит» стал чемпионом – в кавычках – на этот год, но обозначить, что это год коронавируса, форс-мажорный. Дальше те, кто за «Зенитом» идут в Лигу чемпионов и Лигу Европы, никто не вылетает, добавляется две команды из ФНЛ, чтобы ФНЛ тоже было не обидно.

    Мне кажется, это оптимальный вариант. Он самый спокойный, и не надо уродовать вот этот чемпионат – он уже изуродован коронавирусом. Надо просто всем биться и надеяться на то, что мы следующий чемпионат начнем в середине августа», – сказал Шалимов.

    • В розыгрыше РПЛ сезона-2019/20 осталось провести восемь туров.
    • «Зенит» лидирует с преимуществом в девять очков.
    • УЕФА может исключить российские клубы из еврокубков в случае досрочного завершения чемпионата.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии16
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      Рейтинг: +4621

      subbotaspartak 15 минут назад

      В рамках подготовки доиграть кубок и что там УЕФА предпишет.

      0
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      Рейтинг: +650

      СвинкаСправедливости 59 минут назад

      Да кому он сдался, этот ваш Зенит?

      0
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      Рейтинг: +3243

      Alekxei Z. 1 час назад

      Игорь , а что с Ахматом делать ????
      Вот главная головная боль у РФС и Прядкина.
      Выход видится один расширять РФПЛ.
      По поводу троллить , так это происходит и без видимых поводов.
      Так сложилось по-жизни.

      0
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      Рейтинг: +5732

      Сильвербой 1 час назад

      По-твоему чемпионат играется для того, что бы Спартаковские болельщики никого не троллили!?

      0
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      Рейтинг: +3763

      порт 1 час назад

      Продолжить чемпионат. Играть каждые три дня( играть, не мешки ворочать), затем в отпуск.

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      Рейтинг: +2765

      Борат 2 часа назад

      Какой интересный вскукарек с последнего места ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +2765

      Борат 2 часа назад

      Желаю этой наглой рыле шалимову возглавить тарасовский свинарник ! Гыгы

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      Рейтинг: +652

      Valeron2790 2 часа назад

      «Несмотря на то, что мы находимся на последнем месте.» Дальше можно не читать)

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      Рейтинг: +913

      seth343 2 часа назад

      Они по жизни затролленые)))))

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      Рейтинг: +1054

      житель СПб 2 часа назад

      Все сказано логично, я о таком варианте и писал раньше: никто не вылетает, добавляются 2 команды из ФНЛ...НО: УЕФА уже высказалось против досрочного прекращения чемпионатов... Так что в любом случае доигрывать придется. Думаю, что в июле уже никаких проблем не будет, а скорее - еще раньше (после майских, или в июне).

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