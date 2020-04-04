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  • Президент УЕФА предупредил бельгийские клубы о недопуске к еврокубкам в случае досрочного завершения чемпионата

Президент УЕФА предупредил бельгийские клубы о недопуске к еврокубкам в случае досрочного завершения чемпионата

4 апреля 2020, 12:35
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Президент УЕФА Александер Чеферин дал понять, что бельгийские клубы лишатся права участвовать в еврокубковых турнирах в следующем сезоне, если чемпионат их страны не будет доигран.

«Это неправильный путь. Солидарность – это не улица с односторонним движением. Нельзя просить о помощи, а потом просто принять решение, которое тебе больше всего подходит.

Бельгия и те, кто хотят поступить так же, ставят под угрозу свое участие в еврокубках следующего сезона. Участники определяются по результатам полностью завершившегося сезона. Поэтому досрочное завершение может вызвать сомнения относительно того, выполнены ли условия», – сказал Чеферин.

В четверг канал HLN сообщил о решении досрочно закончить чемпионат Бельгии, но официально эта информация пока не подтверждена.

Все европейские лиги, кроме белорусской, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Во всем мире эта инфекция выявлена уже у более миллиона человек.

Источник: Goal.com
Бельгия. Про-Лига Чеферин Александер
Комментарии (1)
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Rus9I
1586016240
Господин Чеферин, может пойти бамбук покурить. Я считаю, это дела внутреннего чемпионата! ЕСЛИ ОНИ ТАК РЕШИЛИ, ЭТО ИХ ПРАВО! А шантажировать еврокубками, это как то мелочно и подло.
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