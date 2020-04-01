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  • Геркус – о трансфере Медведева в «Локомотив»: «Агенты сказали: «Если за Лунева и Селихова платят четыре миллиона, почему нам три?»

Геркус – о трансфере Медведева в «Локомотив»: «Агенты сказали: «Если за Лунева и Селихова платят четыре миллиона, почему нам три?»

1 апреля 2020, 10:43
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Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал подробности трансфера вратаря Никиты Медведева из «Ростова».

«План был очень простой. Сделать его железно вторым вратарем. Чтобы, когда дело дойдет до переподписания Гилерме, иметь альтернативу.

Что касается стоимости его перехода, давайте вспомним два идентичных трансфера молодых вратарей за последние годы. Уход Лунева в «Зенит» стоил четыре миллиона евро, Селихова в «Спартак» – тоже четыре миллиона. Переход Медведева в «Локомотив» стоил столько же. Его агенты сказали: «Ну если за вратарей схожего уровня платят четыре, почему у нас должно быть три?»

Лунев сильнее? Позвольте, но он сыграл только 10 матчей за «Уфу» на момент перехода в «Зенит». На момент трансфера мы не можем оценивать знания, которые приходят после. Это так не работает. Посмотрите, сколько сухих матчей за «Ростов» Медведев провел на тот момент, обновил рекорд чемпионатов России и вообще не пропускал. Никто не знал, что он будет сидеть.

Мы хотели отправить в аренду Коченкова, а Медведева сделать сменщиком Гилерме. Изначально нашей первой целью был как раз Лунев, но он ушел в «Зенит». Да, за Медведева мы заплатили приличный подписной бонус, так как он был свободным агентом. Но те же деньги мы могли заплатить клубу, будь у него контракт», – вспоминает Геркус.

  • Никита Медведев перешел в «Локомотив» в 2017 году.
  • В составе «Ростова» он побил рекорд самой долгой сухой серии чемпионата России (1034 минуты).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Медведев Никита Геркус Илья
Комментарии (3)
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1585739762
Сколько Медведев сыграл матчей за Локомотив? Два? Неплохая цена, по 2 миллиона за матч. И насколько я помню, он переходил свободным агентом, это куда такая сумма пошла, агентские комиссионные? Тогда глупо проводить параллели с Лунёвым и Селиховым, там за трансфер платили. Тут два варианта, товарищ Геркус, либо вас на***ли, либо вы п***ите.
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алдан2014
1585748327
Почитаешь Вью этого товарища и ох..ешь.Мы ездим по ЖД в плохих вагонах,где простуда обеспечена,в плохих условиях.И мы получается ,ездим в этих вагонах
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Hektor 84
1585805497
Только Медведев наверно рассчитывал на место в основе. А вы этого мартыхая гильерме ставите в рамку. Зачем?
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