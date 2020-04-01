Геркус – о трансфере Медведева в «Локомотив»: «Агенты сказали: «Если за Лунева и Селихова платят четыре миллиона, почему нам три?»

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал подробности трансфера вратаря Никиты Медведева из «Ростова».

«План был очень простой. Сделать его железно вторым вратарем. Чтобы, когда дело дойдет до переподписания Гилерме, иметь альтернативу.

Что касается стоимости его перехода, давайте вспомним два идентичных трансфера молодых вратарей за последние годы. Уход Лунева в «Зенит» стоил четыре миллиона евро, Селихова в «Спартак» – тоже четыре миллиона. Переход Медведева в «Локомотив» стоил столько же. Его агенты сказали: «Ну если за вратарей схожего уровня платят четыре, почему у нас должно быть три?»

Лунев сильнее? Позвольте, но он сыграл только 10 матчей за «Уфу» на момент перехода в «Зенит». На момент трансфера мы не можем оценивать знания, которые приходят после. Это так не работает. Посмотрите, сколько сухих матчей за «Ростов» Медведев провел на тот момент, обновил рекорд чемпионатов России и вообще не пропускал. Никто не знал, что он будет сидеть.

Мы хотели отправить в аренду Коченкова, а Медведева сделать сменщиком Гилерме. Изначально нашей первой целью был как раз Лунев, но он ушел в «Зенит». Да, за Медведева мы заплатили приличный подписной бонус, так как он был свободным агентом. Но те же деньги мы могли заплатить клубу, будь у него контракт», – вспоминает Геркус.