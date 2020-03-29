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Агент Бикфалви: «Ведем переговоры с клубами из западной Европы»

29 марта 2020, 14:38

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви может вскоре покинуть клуб. О переговорах с другими командами рассказал агент румына Даниэл Драгош.

«Эрик хорошо чувствует себя в «Урале». Сейчас мы состоим в переговорах с некоторыми клубами из западной Европы, но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом и тем, когда все закончится.

У Эрика хорошие отношения с президентом «Урала», поэтому в первую очередь мы рассмотрим предложения от клуба, а только потом все остальные», – сказал Драгош.

  • В текущем сезоне Бикфалви провел 19 матчей, забил пять голов.
  • Румын выступает за «Урал» с 2017 года.
  • «Урал» в РПЛ идет десятым.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Бикфалви Эрик
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