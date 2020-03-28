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  • Шевченко: «Коронавирус – это как Чернобыль. Я не выхожу из дома почти десять дней»

Шевченко: «Коронавирус – это как Чернобыль. Я не выхожу из дома почти десять дней»

28 марта 2020, 22:55
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сравнил пандемию коронавируса со взрывом на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Специалист сейчас соблюдает режим изоляции.

«Нахожусь неподалеку от Лондона, не выхожу из дома в течение почти десяти дней. Все мы живем с надеждой на лучшее. Нужно уважать установленные правила, быть дома. От всего сердца хочу поблагодарить медицинский персонал по всему миру. Они герои.

Ситуацию можно сравнить со взрывом в Чернобыле. Это было трудное время, мне было девять лет», – сказал Шевченко La Repubblica.

  • Большинство европейских чемпионатов приостановлены.
  • От заболевания по всему миру умерло более 27000 человек.
  • В Украине в связи с пандемией закрыли границу страны.

Источник: La Repubblica
Украина. Премьер-лига Украина Шевченко Андрей
Комментарии (1)
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Kulimen
1585465448
А я по-прежнему каждый день работаю на работе и всю следующую неделю буду также пахать, ведь нашему начальству на все указы пофиг.
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