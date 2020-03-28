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  • Рыбус: «Нет проблем, чтобы нам не платили во время отсутствия игр. У других людей сейчас гораздо больше проблем»

Рыбус: «Нет проблем, чтобы нам не платили во время отсутствия игр. У других людей сейчас гораздо больше проблем»

28 марта 2020, 17:25
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Футболист «Локомотива» Мацей Рыбус высказался по вопросу выплат по контрактам игроков во время пандемии коронавируса. Чемпионаты приостановлены.

«Знаю, это трудное время не только для футболистов, но прежде всего для людей, которые обычно работают с понедельника по пятницу и сейчас не имеют дохода. Что касается нас, согласен с высказыванием Войцеха Щенсны. Не вижу проблемы в том, чтобы нам не платили за период, во время которого мы не можем работать. У людей, которые зарабатывают меньше нас, сейчас гораздо больше проблем. Разумный человек может отложить и инвестировать средства. Футболистам с хорошим доходом легче, чем обычным людям», – приводит слова Рыбуса «Чемпионат» со ссылкой на Przeglad Sportowy.

  • РПЛ не возобновится как минимум до 24 апреля.
  • По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 27000 человек.
  • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рыбус Мацей
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1585411353
Респект Мацею, а наши вон кроссовки за лимон покупают ур*ды.
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Иван Петров 1986
1585419616
Молодец ! Наши игрули с ним не согласны.
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Hektor 84
1585436195
Один адекватный на всю рпл
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