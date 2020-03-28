Рыбус: «Нет проблем, чтобы нам не платили во время отсутствия игр. У других людей сейчас гораздо больше проблем»

Футболист «Локомотива» Мацей Рыбус высказался по вопросу выплат по контрактам игроков во время пандемии коронавируса. Чемпионаты приостановлены.

«Знаю, это трудное время не только для футболистов, но прежде всего для людей, которые обычно работают с понедельника по пятницу и сейчас не имеют дохода. Что касается нас, согласен с высказыванием Войцеха Щенсны. Не вижу проблемы в том, чтобы нам не платили за период, во время которого мы не можем работать. У людей, которые зарабатывают меньше нас, сейчас гораздо больше проблем. Разумный человек может отложить и инвестировать средства. Футболистам с хорошим доходом легче, чем обычным людям», – приводит слова Рыбуса «Чемпионат» со ссылкой на Przeglad Sportowy.