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    Рыбус: «Нет проблем, чтобы нам не платили во время отсутствия игр. У других людей сейчас гораздо больше проблем»

    Футболист «Локомотива» Мацей Рыбус высказался по вопросу выплат по контрактам игроков во время пандемии коронавируса. Чемпионаты приостановлены.

    «Знаю, это трудное время не только для футболистов, но прежде всего для людей, которые обычно работают с понедельника по пятницу и сейчас не имеют дохода. Что касается нас, согласен с высказыванием Войцеха Щенсны. Не вижу проблемы в том, чтобы нам не платили за период, во время которого мы не можем работать. У людей, которые зарабатывают меньше нас, сейчас гораздо больше проблем. Разумный человек может отложить и инвестировать средства. Футболистам с хорошим доходом легче, чем обычным людям», – приводит слова Рыбуса «Чемпионат» со ссылкой на Przeglad Sportowy.

    • РПЛ не возобновится как минимум до 24 апреля.
    • По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 27000 человек.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: «Чемпионат»

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    28.03.2020 17:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 29 марта 2020, 01:56

      Один адекватный на всю рпл

      0
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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 28 марта 2020, 21:20

      Молодец ! Наши игрули с ним не согласны.

      0
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 28 марта 2020, 19:02

      Респект Мацею, а наши вон кроссовки за лимон покупают ур*ды.

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