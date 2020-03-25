Дмитрий Черышев: «Матч «Аталанта» – «Валенсия» нужно было отменить. Не было бы такого кризиса в команде Дениса»

Отец полузащитника сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева считает, что распространению инфекции коронавируса в клубе его сына поспособствовало проведение матча Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией». В команде россиянина коронавирус был диагностирован у пяти человек.

«Думается, этот матч нужно было отменить. В этом случае не было бы и такого кризиса в команде Дениса. К счастью, болезнь у всех проходит в легкой форме. Денис общается по телефону с Гайя и доктором, который тоже вроде бы — не могу точно утверждать — заражен», – сказал Дмитрий Черышев.