В «Валенсии» Черышева диагностировали коронавирус у пяти человек

Все сотрудники и игроки «Валенсии» прошли тестирование на коронавирус, которое показало, что инфицированы пять человек. Имена клуб не называет, но речь идет о футболистах основы и тренерах. За команду выступает россиянин Денис Черышев.

Как заверила «Валенсия», симптомы зараженных не вызывают опасений. Все они помещены на необходимый карантин.