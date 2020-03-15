В «Валенсии» Черышева диагностировали коронавирус у пяти человек

Все сотрудники и игроки «Валенсии» прошли тестирование на коронавирус, которое показало, что инфицированы пять человек. Имена клуб не называет, но речь идет о футболистах основы и тренерах. За команду выступает россиянин Денис Черышев.
Как заверила «Валенсия», симптомы зараженных не вызывают опасений. Все они помещены на необходимый карантин.
- По всей Испании ввели запрет на выход из дома без острой необходимости.
- Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай подтвердил, что у него коронавирус.
- По всему миру от инфекции скончалось более 5000 человек.
Источник: официальный сайт «Валенсии»