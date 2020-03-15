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  • В «Валенсии» Черышева диагностировали коронавирус у пяти человек

В «Валенсии» Черышева диагностировали коронавирус у пяти человек

15 марта 2020, 16:29
4

Все сотрудники и игроки «Валенсии» прошли тестирование на коронавирус, которое показало, что инфицированы пять человек. Имена клуб не называет, но речь идет о футболистах основы и тренерах. За команду выступает россиянин Денис Черышев.

Как заверила «Валенсия», симптомы зараженных не вызывают опасений. Все они помещены на необходимый карантин.

  • По всей Испании ввели запрет на выход из дома без острой необходимости.
  • Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай подтвердил, что у него коронавирус.
  • По всему миру от инфекции скончалось более 5000 человек.

Источник: официальный сайт «Валенсии»
Испания. Примера Валенсия Черышев Денис
Комментарии (4)
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Cubinec1989
1584279284
В фк Валенсия, где играет Денис Черышев...
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portero
1584279286
Что стали всем футболистам делать тесты? А рядовве граждане просто сидят дома,тестов для них пока нет. Кафе и ресторанчики тоже позакрывали, тоска и паника , к чемуто нас дрессируют...
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