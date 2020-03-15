Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    В «Валенсии» Черышева диагностировали коронавирус у пяти человек

    Все сотрудники и игроки «Валенсии» прошли тестирование на коронавирус, которое показало, что инфицированы пять человек. Имена клуб не называет, но речь идет о футболистах основы и тренерах. За команду выступает россиянин Денис Черышев.

    Как заверила «Валенсия», симптомы зараженных не вызывают опасений. Все они помещены на необходимый карантин.

    • По всей Испании ввели запрет на выход из дома без острой необходимости.
    • Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай подтвердил, что у него коронавирус.
    • По всему миру от инфекции скончалось более 5000 человек.

    Источник: официальный сайт «Валенсии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:29
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +38442

      portero 4 часа назад

      Что стали всем футболистам делать тесты? А рядовве граждане просто сидят дома,тестов для них пока нет. Кафе и ресторанчики тоже позакрывали, тоска и паника , к чемуто нас дрессируют...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Cubinec1989 4 часа назад

      В фк Валенсия, где играет Денис Черышев...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22211

      VVM1964 > Cubinec1989 2 часа назад

      Да - по заголовку создается впечатление , что он владелец клуба )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +385

      ssspartak > VVM1964 2 часа назад

      скорее владелец коронавируса))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75335
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru