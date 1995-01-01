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    «Мы ответственны друг за друга, поэтому нужно оставаться дома». Игроки «Реала» призвали испанцев соблюдать карантин

    В Испании ввели запрет на выход из дома без острой необходимости. По случаю карантина мадридский «Реал» попросил игроков обратиться к испанцам.

    «Наш дорогой Альфредо Ди Стефано говорил, что ни один игрок не может быть так хорош, как слаженная команда. Сейчас нам нужно объединиться. Это просто – нужно оставаться дома. Мы ответственны друг за друга. Я буду дома», – сказал Серхио Рамос.

    • Примера приостановлена из-за пандемии коронавируса.
    • Запрет на выход из дома распространяется и на россиян в Испании – Федора Смолова, Дениса Черышева.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

    text

    Публикация от text (@realmadrid) 15 Мар 2020 в 3:11 PDT

    Источник: инстаграм «Реала»

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