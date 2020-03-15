«Мы ответственны друг за друга, поэтому нужно оставаться дома». Игроки «Реала» призвали испанцев соблюдать карантин

В Испании ввели запрет на выход из дома без острой необходимости. По случаю карантина мадридский «Реал» попросил игроков обратиться к испанцам.

«Наш дорогой Альфредо Ди Стефано говорил, что ни один игрок не может быть так хорош, как слаженная команда. Сейчас нам нужно объединиться. Это просто – нужно оставаться дома. Мы ответственны друг за друга. Я буду дома», – сказал Серхио Рамос.

Примера приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Запрет на выход из дома распространяется и на россиян в Испании – Федора Смолова , Дениса Черышева .

, . По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.