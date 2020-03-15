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  • «Мы ответственны друг за друга, поэтому нужно оставаться дома». Игроки «Реала» призвали испанцев соблюдать карантин

«Мы ответственны друг за друга, поэтому нужно оставаться дома». Игроки «Реала» призвали испанцев соблюдать карантин

15 марта 2020, 16:14

В Испании ввели запрет на выход из дома без острой необходимости. По случаю карантина мадридский «Реал» попросил игроков обратиться к испанцам.

«Наш дорогой Альфредо Ди Стефано говорил, что ни один игрок не может быть так хорош, как слаженная команда. Сейчас нам нужно объединиться. Это просто – нужно оставаться дома. Мы ответственны друг за друга. Я буду дома», – сказал Серхио Рамос.

  • Примера приостановлена из-за пандемии коронавируса.
  • Запрет на выход из дома распространяется и на россиян в Испании – Федора Смолова, Дениса Черышева.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Реала»
Испания. Примера Реал Реал
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