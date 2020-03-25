Смолов: «Серхио Рамос сказал мне, что надо было раньше в Испанию приезжать»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о своем диалоге с капитаном «Реала» Серхио Рамосом.

«В «Сельте» всe отлично. Было прекрасно, пока вирус не наступил. Рамос мне сказал «Привет» и Welcome to La Liga. Спросил, как впечатления, и сказал, что надо было раньше в Испанию приезжать», – сообщил Смолов.

Россиянин в январе перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.

В составе галисийской команды форвард забил один гол в шести матчах.

Футбольный сезон в Испании бессрочно приостановлен.

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