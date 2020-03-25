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  • Смолов: «Серхио Рамос сказал мне, что надо было раньше в Испанию приезжать»

Смолов: «Серхио Рамос сказал мне, что надо было раньше в Испанию приезжать»

25 марта 2020, 08:53
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о своем диалоге с капитаном «Реала» Серхио Рамосом.

«В «Сельте» всe отлично. Было прекрасно, пока вирус не наступил. Рамос мне сказал «Привет» и Welcome to La Liga. Спросил, как впечатления, и сказал, что надо было раньше в Испанию приезжать», – сообщил Смолов.

  • Россиянин в январе перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.
  • В составе галисийской команды форвард забил один гол в шести матчах.
  • Футбольный сезон в Испании бессрочно приостановлен.

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Источник: Инстаграм Федора Смолова
Испания. Примера Сельта Реал Смолов Федор Рамос Серхио
Комментарии (1)
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mihail200606
1585118754
Раньше хфедя занимался херней.. Ему некогда было..
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