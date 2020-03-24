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    Смолов: «Серхио Рамос сказал мне, что надо было раньше в Испанию приезжать»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о своем диалоге с капитаном «Реала» Серхио Рамосом.

    «В «Сельте» всe отлично. Было прекрасно, пока вирус не наступил. Рамос мне сказал «Привет» и Welcome to La Liga. Спросил, как впечатления, и сказал, что надо было раньше в Испанию приезжать», – сообщил Смолов.

    • Россиянин в январе перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.
    • В составе галисийской команды форвард забил один гол в шести матчах.
    • Футбольный сезон в Испании бессрочно приостановлен.

    Смолов – о карантине: «Сижу дома, тренируюсь, в Counter-Strike играю часов по 12»

    Смолов: «Кокора зовeт в «Сочи». Говорит, там топка»

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    Источник: Инстаграм Федора Смолова

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    24.03.2020 23:15
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