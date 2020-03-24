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Смолов: «Кокора зовeт в «Сочи». Говорит, там топка»

24 марта 2020, 21:27
33

Нападающий «Сельты» Федор Смолов заявил, что форвард «Сочи» Александр Кокорин приглашает его присоединиться к южанам.

«Кокора зовeт в «Сочи». Говорит, там топка!», – сказал Смолов в эфире своего инстаграма.

  • Россиянин в январе перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.
  • В составе галисийской команды Смолов забил один гол в шести матчах.
  • «Сочи» арендовал Кокорина в феврале и хочет летом заключить с ним полноценный контракт.

Смолов – о карантине: «Сижу дома, тренируюсь, в Counter-Strike играю часов по 12»

Источник: Инстаграм Федора Смолова
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Сельта Сочи Смолов Федор Кокорин Александр
Комментарии (33)
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acor94
1585075424
Топка, всмысле топят карьеру?)
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shuravi01
1585075697
ООО,уже началось!
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Давид59
1585076238
Вот последствия карантина! Уже из Сельты Смолова на повышение (в Сочи) приглашают. Ещё месяц карантина и не такое услышим
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paracetamol
1585076714
Что такое топка?
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anjaneri
1585078009
Кокос как всегда в своем репертуаре, то Мамая погнал по этапу, терь Смолова хочет запустить с молотка.
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Курск01
1585078245
Замануха.
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DOCTOR PENALTY
1585080554
Не слушай его, Федя, проще перейти в Ювентус и выиграть конкуренцию у Роналду, чем перейти в Сочи, там сам Заболотный играет, а ему не то что смоловы, ему даже железные манекены не страшны. Да и по исколотости он покруче тебя будет.
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Мага 13
1585083272
лучше уж в Сочи, чем в питерский обезьяний питомник во главе с мамашей Дзюбой))
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mihail200606
1585118925
Кокорина засунули туда насильно, и ему че то надо говорить.. Посиди, Федя, в испании, может получится че нибудь на нормальном уровне.. В сочи всегда успеешь..
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