Смолов: «Кокора зовeт в «Сочи». Говорит, там топка»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов заявил, что форвард «Сочи» Александр Кокорин приглашает его присоединиться к южанам.

«Кокора зовeт в «Сочи». Говорит, там топка!», – сказал Смолов в эфире своего инстаграма.

Россиянин в январе перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.

В составе галисийской команды Смолов забил один гол в шести матчах.

«Сочи» арендовал Кокорина в феврале и хочет летом заключить с ним полноценный контракт.

Смолов – о карантине: «Сижу дома, тренируюсь, в Counter-Strike играю часов по 12»