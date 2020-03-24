Смолов: «Кокора зовeт в «Сочи». Говорит, там топка»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов заявил, что форвард «Сочи» Александр Кокорин приглашает его присоединиться к южанам.
«Кокора зовeт в «Сочи». Говорит, там топка!», – сказал Смолов в эфире своего инстаграма.
- Россиянин в январе перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.
- В составе галисийской команды Смолов забил один гол в шести матчах.
- «Сочи» арендовал Кокорина в феврале и хочет летом заключить с ним полноценный контракт.
Смолов – о карантине: «Сижу дома, тренируюсь, в Counter-Strike играю часов по 12»
Источник: Инстаграм Федора Смолова