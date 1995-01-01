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    Смолов: «Кокора зовeт в «Сочи». Говорит, там топка»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов заявил, что форвард «Сочи» Александр Кокорин приглашает его присоединиться к южанам.

    «Кокора зовeт в «Сочи». Говорит, там топка!», – сказал Смолов в эфире своего инстаграма.

    • Россиянин в январе перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.
    • В составе галисийской команды Смолов забил один гол в шести матчах.
    • «Сочи» арендовал Кокорина в феврале и хочет летом заключить с ним полноценный контракт.

    Смолов – о карантине: «Сижу дома, тренируюсь, в Counter-Strike играю часов по 12»

    Источник: Инстаграм Федора Смолова

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5370

      paracetamol 14 минут назад

      Что такое топка?

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      Рейтинг: +4145

      Литейный4 > paracetamol 2 секунды назад

      Топка это в 28 туре накалится жопка у хряков от Сочи. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2350

      Давид59 22 минуты назад

      Вот последствия карантина! Уже из Сельты Смолова на повышение (в Сочи) приглашают. Ещё месяц карантина и не такое услышим

      0
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      Рейтинг: +69

      shuravi01 31 минуту назад

      ООО,уже началось!

      0
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      Рейтинг: +1021

      acor94 36 минут назад

      Топка, всмысле топят карьеру?)

      1
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      Рейтинг: +5456

      Persona_non_Grata 41 минуту назад

      Ты не расслышал - там не топка - там попка , короче - ЖОПА там )))))))

      3
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      Рейтинг: +2643

      Борат > Persona_non_Grata 36 минут назад

      Рылам как обычно везде жопы мерещатся мужские, недаром их клуб это клуб невольника и мужеложца ! Стыдно за рылов! Гыгы

      2
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      Рейтинг: +738

      "supermax" > Борат 28 минут назад

      разве он упомянул мужскую жопу?...вот ты и прошел тест на пид.ора

      0
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      ...
      Рейтинг: +13959

      sssrspartak > Борат 25 минут назад

      рыло это у тебя литейный!и не подделывайся под других!а то настоящие ребята могут обидеться!

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      Рейтинг: +738

      "supermax" > Борат 12 минут назад

      минусуешь ничтожество?

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      Рейтинг: +13959

      sssrspartak > "supermax" 47 секунд назад

      это от трусости!тебя еще кроме них никто не минусовал?ладно никак раньше литейный фигарил электронками всех подряд!сейчас только по 5 или 6 можно в сутки!так что если пойдут смотри заминусуют!

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