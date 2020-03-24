Смолов – о карантине: «Сижу дома, тренируюсь, в Counter-Strike играю часов по 12»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, как проводит время в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

«Сижу дома, тренируюсь – выполняю назначенную программу. В Counter-Strike играю часов по 12, время убиваю. Как не скучать? Карантин продлили до 15 апреля, в Москву меня не отпустили. На улицу можно выходить только в аптеку или за продуктами. А, ещe с собакой гулять. Кто-то гуляет с собаками, кто-то с девушками. Там разрешение специальное нужно. Так, обстановка нормальная – 22 градуса, океан, солнце», – сказал Смолов в эфире своего инстаграма.