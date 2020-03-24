Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов – о карантине: «Сижу дома, тренируюсь, в Counter-Strike играю часов по 12»

Смолов – о карантине: «Сижу дома, тренируюсь, в Counter-Strike играю часов по 12»

24 марта 2020, 20:20
7

Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, как проводит время в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

«Сижу дома, тренируюсь – выполняю назначенную программу. В Counter-Strike играю часов по 12, время убиваю. Как не скучать? Карантин продлили до 15 апреля, в Москву меня не отпустили. На улицу можно выходить только в аптеку или за продуктами. А, ещe с собакой гулять. Кто-то гуляет с собаками, кто-то с девушками. Там разрешение специальное нужно. Так, обстановка нормальная – 22 градуса, океан, солнце», – сказал Смолов в эфире своего инстаграма.

  • Россиянин в январе перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.
  • В составе галисийской команды форвард забил один гол в шести матчах.
  • Футбольный сезон в Испании бессрочно приостановлен.

Источник: Инстаграм Федора Смолова
Испания. Примера Сельта Смолов Федор
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Makaweli
1585073064
Лепота
Ответить
giluxa1963
1585073095
КОМУ И СОБАКА ДЕВУШКА
Ответить
Smoking_dog
1585075400
настоящие профессионалы,в это время тренируются
Ответить
FriendlyMan
1585118351
Наши футболисты одни лентяи!
Ответить
trudovik
1585129813
Федя, пока ты выполняешь назначенную тебе программу, а остальные 12 часов рубишь в КС, Роналду выполняет назначенную ему программу, а остальные 12 часов еще тренируется дополнительно. В итоге он тот, кого зовут выигрывать ЛЧ, а ты мешок. И даже не с картошкой...
Ответить
portero
1585223419
12 часов тупить за компом, конечно потом по полю только пешком может ходить, профи*****
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+