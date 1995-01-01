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    Смолов – о карантине: «Сижу дома, тренируюсь, в Counter-Strike играю часов по 12»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, как проводит время в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

    «Сижу дома, тренируюсь – выполняю назначенную программу. В Counter-Strike играю часов по 12, время убиваю. Как не скучать? Карантин продлили до 15 апреля, в Москву меня не отпустили. На улицу можно выходить только в аптеку или за продуктами. А, ещe с собакой гулять. Кто-то гуляет с собаками, кто-то с девушками. Там разрешение специальное нужно. Так, обстановка нормальная – 22 градуса, океан, солнце», – сказал Смолов в эфире своего инстаграма.

    • Россиянин в январе перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.
    • В составе галисийской команды форвард забил один гол в шести матчах.
    • Футбольный сезон в Испании бессрочно приостановлен.

    Источник: Инстаграм Федора Смолова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +292

      Smoking_dog 36 минут назад

      настоящие профессионалы,в это время тренируются

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      giluxa1963 1 час назад

      КОМУ И СОБАКА ДЕВУШКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +594

      Makaweli 1 час назад

      Лепота

      0
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