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Смолов: «Перенос Евро и Олимпиады – это правильные решения»

24 марта 2020, 22:18
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Нападающий «Сельты» и сборной России Федор Смолов поддержал решение о переносе чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр, запланированных на лето этого года.

«Другого пути, кроме переноса Евро, не было, потому что эту пандемию нужно пережить и перебороть. А чтобы еe пережить, нужно не проводить массовых мероприятий. Ещe и Олимпиаду отменили, это правильные решения», – сказал Смолов в эфире своего инстаграма.

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Источник: Инстаграм Федора Смолова
Испания. Примера Чемпионат Европы Сельта Россия Смолов Федор
Комментарии (2)
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portero
1585132931
Пока все осознают что происходит нужно время...
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zigbert
1585146272
Да это понятно всем. Нужно ждать лучших времен.
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