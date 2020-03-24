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    Смолов: «Перенос Евро и Олимпиады – это правильные решения»

    Нападающий «Сельты» и сборной России Федор Смолов поддержал решение о переносе чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр, запланированных на лето этого года.

    «Другого пути, кроме переноса Евро, не было, потому что эту пандемию нужно пережить и перебороть. А чтобы еe пережить, нужно не проводить массовых мероприятий. Ещe и Олимпиаду отменили, это правильные решения», – сказал Смолов в эфире своего инстаграма.

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    Источник: Инстаграм Федора Смолова

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    24.03.2020 22:18
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