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  • Главный тренер «Олимпиакоса» Мартинш: «Краснодар» – это шикарный проект»

Главный тренер «Олимпиакоса» Мартинш: «Краснодар» – это шикарный проект»

22 марта 2020, 19:23
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Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш вспомнил об играх против «Краснодара» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– В прошлом году вы огорчили российских болельщиков, уничтожив в отборе Лиги чемпионов «Краснодар» – 4:0, 2:1. Почему так легко?

– Ничего легкого не было. Очень сложные матчи. У «Краснодара» великолепные футболисты и агрессивная атакующая игра.

Но важный фактор – наш первый гол в первом матче. Мы овладели инициативой, получили простор для маневра, а «Краснодар» занервничал.

В последние десять минут «Краснодар» рисковал, а мы, в свою очередь, этим воспользовались. Три мяча за эти десять минут в итоге и обеспечили нам итоговую победу. При том что у «Краснодара» было даже больше моментов.

Но мне очень понравился этот соперник. И не только из-за победы над ним.

– А из-за чего еще?

– Во-первых, у «Краснодара» отличные игроки. Кабелла, Вильена, Вандерсон – все это люди, которые дают качество. На своем месте Ари.

Во-вторых, «Краснодар» – это сам по себе шикарный проект. Какой стадион! Какой подход к строительству клуба! Я очень впечатлился, когда побывал в Краснодаре и увидел все это своими глазами.

Вы должны гордиться, что в России есть такой клуб. У этого проекта невероятное будущее.

– Когда-то «Краснодар» хотел играть своими воспитанниками, но вы сами назвали среди лучших его игроков только легионеров.

– Не могу судить о том, что происходит в «Краснодаре». Скажу лишь, что для меня важно иметь в команде своих воспитанников.

Когда я пришел в «Олимпиакос», в обойме было три греческих игрока. Сейчас – девять-десять.

Еще очень важно, чтобы играли молодые футболисты – даже вне зависимости от национальности. Когда игроки молоды, они особенно голодны до побед. И у них есть простор для роста.

Мне как тренеру интересно участвовать в прогрессе молодых футболистов. Даже если они пришли к нам из вторых дивизионов, они могут вырасти.

  • «Краснодар» в третьем раунде ЛЧ-2019/2020 прошел «Порту», но в раунде плей-офф уступил по сумме двух встреч «Олимпиакосу».
  • Игры против греческих команд закончились двумя поражениями (0:4, 1:2).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Краснодар Олимпиакос Мартинш Педру
Комментарии (1)
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1584898863
Мартинш, наверно, в России решил потренировать, цену набивает.
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