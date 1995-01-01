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    Главный тренер «Олимпиакоса» Мартинш: «Краснодар» – это шикарный проект»

    Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш вспомнил об играх против «Краснодара» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    – В прошлом году вы огорчили российских болельщиков, уничтожив в отборе Лиги чемпионов «Краснодар» – 4:0, 2:1. Почему так легко?

    – Ничего легкого не было. Очень сложные матчи. У «Краснодара» великолепные футболисты и агрессивная атакующая игра.

    Но важный фактор – наш первый гол в первом матче. Мы овладели инициативой, получили простор для маневра, а «Краснодар» занервничал.

    В последние десять минут «Краснодар» рисковал, а мы, в свою очередь, этим воспользовались. Три мяча за эти десять минут в итоге и обеспечили нам итоговую победу. При том что у «Краснодара» было даже больше моментов.

    Но мне очень понравился этот соперник. И не только из-за победы над ним.

    – А из-за чего еще?

    – Во-первых, у «Краснодара» отличные игроки. Кабелла, Вильена, Вандерсон – все это люди, которые дают качество. На своем месте Ари.

    Во-вторых, «Краснодар» – это сам по себе шикарный проект. Какой стадион! Какой подход к строительству клуба! Я очень впечатлился, когда побывал в Краснодаре и увидел все это своими глазами.

    Вы должны гордиться, что в России есть такой клуб. У этого проекта невероятное будущее.

    – Когда-то «Краснодар» хотел играть своими воспитанниками, но вы сами назвали среди лучших его игроков только легионеров.

    – Не могу судить о том, что происходит в «Краснодаре». Скажу лишь, что для меня важно иметь в команде своих воспитанников.

    Когда я пришел в «Олимпиакос», в обойме было три греческих игрока. Сейчас – девять-десять.

    Еще очень важно, чтобы играли молодые футболисты – даже вне зависимости от национальности. Когда игроки молоды, они особенно голодны до побед. И у них есть простор для роста.

    Мне как тренеру интересно участвовать в прогрессе молодых футболистов. Даже если они пришли к нам из вторых дивизионов, они могут вырасти.

    • «Краснодар» в третьем раунде ЛЧ-2019/2020 прошел «Порту», но в раунде плей-офф уступил по сумме двух встреч «Олимпиакосу».
    • Игры против греческих команд закончились двумя поражениями (0:4, 1:2).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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