Игрока «Уфы» Тилля госпитализировали, он сдал два теста на коронавирус

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что его полузащитник Оливье Тилль находится в больнице. Коронавирус у игрока не подтвердился.

«17 марта Тилль почувствовал недомогание. Мы сразу обратились к медицинской помощи, он был госпитализирован в больницу. Мы без паники предупредили всех об этом, перевели всех на самоизоляцию. На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведeн в общую палату», – сообщил Газизов.