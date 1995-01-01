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    Игрока «Уфы» Тилля госпитализировали, он сдал два теста на коронавирус

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что его полузащитник Оливье Тилль находится в больнице. Коронавирус у игрока не подтвердился.

    «17 марта Тилль почувствовал недомогание. Мы сразу обратились к медицинской помощи, он был госпитализирован в больницу. Мы без паники предупредили всех об этом, перевели всех на самоизоляцию. На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведeн в общую палату», – сообщил Газизов.

    • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.
    • Тилль в сезоне чемпионата России провел 19 матчей, сделал две результативные передачи.
    • «Уфа» в РПЛ идет девятой.

    Источник: «Чемпионат»

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