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  • Игрока «Уфы» Тилля госпитализировали, он сдал два теста на коронавирус

Игрока «Уфы» Тилля госпитализировали, он сдал два теста на коронавирус

22 марта 2020, 12:53

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что его полузащитник Оливье Тилль находится в больнице. Коронавирус у игрока не подтвердился.

«17 марта Тилль почувствовал недомогание. Мы сразу обратились к медицинской помощи, он был госпитализирован в больницу. Мы без паники предупредили всех об этом, перевели всех на самоизоляцию. На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведeн в общую палату», – сообщил Газизов.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.
  • Тилль в сезоне чемпионата России провел 19 матчей, сделал две результативные передачи.
  • «Уфа» в РПЛ идет девятой.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Тилль Оливье
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