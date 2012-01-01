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    Глеб: «Карьера обеспечила мне безбедную жизнь. Могу сейчас спокойно и комфортно жить, ничем не занимаясь»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о финансовом благополучии. В месяц он тратит больше 5000 евро.

    «Футбольная карьера обеспечила мне и семье безбедную жизнь. Я могу прожить спокойно, комфортно, качественно на те деньги, которые я заработал в футболе, и ничем больше не заниматься.

    Если я скажу, сколько мне надо денег на жизнь в Минске в месяц, то обычные люди не поймут. За этим следит супруга, я не слежу. 5000 евро? Нет, не хватит. Но я не транжира, этому я научился в Германии. Деньги мне не упали сразу, тяжело дается. Я всего добивался сам, шаг за шагом», – заверил Глеб.

    Источник: ютуб-канал «Вацко Live»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -148

      Woodbreak 1 минуту назад

      Петух про деньги заговорил

      0
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      Рейтинг: +1094

      DMитрий 1 час назад

      Молчал бы лучше в тряпочку, вот тогда станет понятно, что почти ничем не занимаешься. После ухода на пенсию лицо тоже надо сохранять, не всем людям понравится такая болтовня.

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      Рейтинг: +48

      borat-chmo 1 час назад

      Вас много таких

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