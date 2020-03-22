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  • Глеб: «Карьера обеспечила мне безбедную жизнь. Могу сейчас спокойно и комфортно жить, ничем не занимаясь»

Глеб: «Карьера обеспечила мне безбедную жизнь. Могу сейчас спокойно и комфортно жить, ничем не занимаясь»

22 марта 2020, 09:12
4

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о финансовом благополучии. В месяц он тратит больше 5000 евро.

«Футбольная карьера обеспечила мне и семье безбедную жизнь. Я могу прожить спокойно, комфортно, качественно на те деньги, которые я заработал в футболе, и ничем больше не заниматься.

Если я скажу, сколько мне надо денег на жизнь в Минске в месяц, то обычные люди не поймут. За этим следит супруга, я не слежу. 5000 евро? Нет, не хватит. Но я не транжира, этому я научился в Германии. Деньги мне не упали сразу, тяжело дается. Я всего добивался сам, шаг за шагом», – заверил Глеб.

Источник: ютуб-канал «Вацко Live»
Белоруссия. Высшая лига Глеб Александр
Комментарии (4)
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Woodbreak
1584869287
Петух про деньги заговорил
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DOCTOR PENALTY
1584873422
Понты. *****
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m40
1584875426
Да уж. Отсутствие футбола и новости высасываются из пальца. Вместо одного интервью, отдельные высказывания футболиста. Что ни реплика, то новость.
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слайд
1584939467
ну да
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