«Матч ТВ» купил права на показ чемпионата и Кубка Белоруссии

Как и анонсировалось, «Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать в России белорусский футбол. Права приобретены на текущий сезон.

«В условиях распространения коронавируса в мире практически весь спорт оказался на карантине. Но в Европе есть одна страна, где продолжают играть в футбол. Это — Белоруссия. «Матч» приобрел права на показ игр местного чемпионата, а также Кубка Белоруссии до конца текущего сезона», – сообщает холдинг.