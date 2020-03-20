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«Матч ТВ» купил права на показ чемпионата и Кубка Белоруссии

20 марта 2020, 22:55
5

Как и анонсировалось, «Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать в России белорусский футбол. Права приобретены на текущий сезон.

«В условиях распространения коронавируса в мире практически весь спорт оказался на карантине. Но в Европе есть одна страна, где продолжают играть в футбол. Это — Белоруссия. «Матч» приобрел права на показ игр местного чемпионата, а также Кубка Белоруссии до конца текущего сезона», – сообщает холдинг.

  • Турнир стартовал накануне.
  • Первый тур продолжится завтра, 21 марта.
  • Действующий чемпион – брестское «Динамо».

Источник: «Матч ТВ»
Белоруссия. Высшая лига
Комментарии (5)
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Saracen Jr
1584748705
И через 3 дня так херак, и у нас тоже все закрывается. Во будет весело!)))))) Деньги выкинутые вникуда
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Play
1584770667
Хах, ну классно, белорусская лига выйдет на первое место по популярности в мире.
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Makaweli
1584777385
«Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать в России белорусский футбол.И кто будет смотреть это? Аналог пердива
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